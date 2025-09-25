Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI

Minorul care a provocat haos în România și SUA, amenințând cu bombă mai multe instituții publice, pare să-i fi luat drept modele pe frații Tate. El intra în presupuse relații sentimentale cu victime de sex feminin și le obliga să-și tatueze piele cu numele său.

Lucas a șantajat două minore din SUA să-și tatueze numele lui pe piele

Detalii surprinzătoare din dosarul pe care minorul Alexandre Lucas I. îl are în Statele Unite. după ce a șantajat mai multe minore să-i trimită fotografii nud, iar dacă acestea refuzau apela la amenințări cu bomba la diverse locații din SUA în numele victimelor sale. În total, autoritățile americane au raportat peste 450 de amenințări cu bomba sau atac armat în masă.

FBI a documentat cel puțin șase fapte de șantaj, începând cu anul 2023 (când Lucas avea doar 15 ani) iar în două dintre cazuri, românul le-a cerut victimelor sale să-și tatueze numele său pe piele.

FBI: ”I-a spus victimei că era îndrăgostit de ea”

”De exemplu, din jurul lunii iunie 2023 și până în jurul lunii septembrie 2023, Alexandre Lucas I. a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o victimă minoră situată în Westchester County, New York sau în împrejurimi (victima minoră 1). Alexandre Lucas I. a făcut-o pe victima minoră să creadă că era într-o relație sentimentală cu acesta. În cursul acestor comunicări, Alexandre Lucas I. a cerut, printre altele, ca victima minoră 1 să îşi tatueze pe piele pseudonimul lui Alexandre Lucas I. și să îi trimită, prin intermediul internetului, fotografii nud cu ea. (…)

Drept alt exemplu, în jurul lunii aprilie 2024 până în jurul lunii iunie 2024, Alexandre Lucas I. a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o altă victimă minoră aflată în Oklahoma sau în împrejurimi (victima minoră 2 ). Alexandre Lucas I. i-a spus victimei minore 2 că este îndrăgostit de ea și că era prietenul ei.

Una dintre victime, amenințată că școala la care învață va fi împânzită cu fotografii nud ale acesteia

În luna aprilie 2024 sau în jurul acestei date, Alexandre Lucas I. a cerut, printre altele, ca victima minoră 2 să-și tatueze pe piele pseudonimul lui și să îi trimită fotografii nud cu ea prin internet. La data de 27 aprilie 2024 sau în jurul acestei date, Alexandre Lucas I. a amenințat că, în cazul în care victima minoră 2 nu va face ceea ce i-a cerut, el va trimite un e-mail la școala victimei minore 2 care va conține, printre altele, fotografii nud ale acesteia”, se arată în motivarea Curții de Apel București prin care s-a decis .

Fetele lui Andrew Tate, tatuate cu numele britanicului

În ianuarie 2023, a publicat un articol care a fost preluat masiv și în presa din România, potrivit căruia Andrew Tate ținea în imobilul său de lângă București șase femei care erau obligate să creeze conținut pornografic în beneficiul britanicului.

Surse din poliție ar fi declarat pentru publicația menționată că femeia de la care a pornit ancheta și alte presupuse victime erau tatuate cu cuvintele ”Owned by Tate” (Aparține lui Tate).

Lucas a ajuns în fața instanțelor din România când avea 17 ani iar americanii solicitau extrădarea lui. Judecătorii români au refuzat extrădarea tânărului iar unul dintre motive este că acesta suferă de afecțiuni neurologice.

Lucas riscă închisoarea pe viață în SUA

”Curtea are în vedere consecințele unei pedepse cu detenţiunea pe viaţă asupra unui minor de 17 ani, diagnosticat cu afecţiuni neurologice, sub un tratament de specialitate şi având suportul familiei şi al instituţiilor competente în procesul de vindecare psihică şi constată imposibilitatea admiterii cererii de extrădare prin raportare la nevoia de protecție a vieții și a integrității fizice și psihice a persoanei extrădabile, precum și a vieții sale intime, familiale și private”, spuneau judecătorii români în mai 2025.

La sfârșitul lunii septembrie, Lucas a fost identificat drept autorul unor amenințări cu bombe la mai multe școli și spitale din România. Minorul a fost reținut în timp ce ieșea din blocul în care locuiește și condus la audieri. Discuțiile au durat opt ore, după care minorul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof Dr Alexandru Obregia” din București. Ulterior, s-a descoperit că minorul care a provocat haos în România este cel din dosarul FBI.