Minune de la Dumnezeu. O tânără a rămas însărcinată după ce s-a rugat la sfântul Dumitru. Românii merg în număr mare la Salonic pentru a-i cere ajutorul

Minune pentru o tânără din județul Alba. Spune că a rămas însărcinată după ce a venit în Salonic și s-a rugat la racla cu moaștele Sfântului Dumitru. De asemenea, mare i-a fost mirarea și unei tinere din Brașov când a aflat că mama ei nu mai suferă de cancer.

Mărturisirile tinerelor care au avut parte de aceste minuni

În cărțile creștine, sunt consemnate 20 de minuni ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care Acestea ar putea fi completate de alte două minuni, care au legătură cu o tânără din județul Alba și una din Brașov.

ADVERTISEMENT

Femeia din Alba a povestit pentru viva.ro că a aflat despre puterea Sfântului Dumitru după ce a încercat în repetate rânduri să devină mamă și nu a reușit. Nu i-a stat nimic în cale să meargă până în Salonic, la racla lui, și a-l ruga să o ajute.

Tânăra a participat la mai multe slujbe, iar după o perioadă a reușit să rămână însărcinată și a adus pe lume un băiat, pe care l-a botezat Dumitru. Așa se numea și tatăl ei, cu care a avut o relație specială și crede că astăzi îi ghidează pașii de Sus.

ADVERTISEMENT

”Am venit la Sfântul Dumitru, pentru că nu puteam avea copilași. Și m-am rugat să mă ajute, să am și eu măcar un prunc. Am venit de mai multe ori la slujbe, la Salonic. La scurt timp am rămas însărcinată. Sfântul m-a răsplătit cu un băiat, căruia i-am pus numele Sfântul Dumitru.

Și dacă mă întrebați de ce am venit să mă rog la Sfântul Dumitru, tocmai la Salonic, am făcut asta, pentru că așa se numea tatăl meu. Am avut o relație specială cu el și cred că și acum mă călăuzește de sus. El m-a îndemnat să-i cer ajutor Sf.Dumitru, încă de când trăia”, a detaliat tânăra pentru

ADVERTISEMENT

Mama unei alte tinere, vindecată de cancer, de către Sfântul Dumitru

De când cu apariția fiului său în viața ei, femeia a mai precizat că va veni periodic la racla Sfântului Dumitru să se roage, . De cealaltă parte, tânăra din Brașov este și ea recunoscătoare sfântului pentru că i-a salvat mama de la moarte.

Mama femeii avea cancer la colon, iar medicii nu-i mai dădeau șanse multe de supraviețuire. Tânăra i-a cerut sfântului, cu lacrimi în ochi, să o scape de boala grea, ceea ce s-a și întâmplat. Doctorii au rămas fără cuvinte când au consultat-o pe cea care i-a dat naștere.

ADVERTISEMENT

”La întoarcerea mea acasă, mama era mai bine. Am dus-o la control, iar medicii s-au uimit că ea… s-a vindecat. Mă bucur că am avut câteva zile libere și am putut să vin iar aici. Îmi doresc mult ca la următoarea mea călătorie să o pot aduce și pe mama cu mine. Poate chiar pe 26 octombrie”, a declarat femeia.