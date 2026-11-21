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Ionuț Radu (29 de ani) a provocat o controversă uriașă înainte de acțiunea din noiembrie a naționalei României. La două zile după ce a transmis Federației că nu poate accepta convocarea din cauza unor probleme medicale, portarul a evoluat în meciul Celta Vigo – Levante 0-0. Mihai Stoichiță (72 de ani) a oferit o reacție dură la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția dură a lui Mihai Stoichiță după refuzul lui Ionuț Radu de a veni la națională

Fără să menționeze numele lui Ionuț Radu, Mihai Stoichiță a comentat situația, afirmând că faptul că acesta a putut să joace pentru Celta după ce a refuzat convocarea din cauza unei probleme medicale reprezintă o „minune”. „Nu știm dacă nu vrea să vină, argumente a avut, actele medicale care au fost transmise. (n.r. după o zi a jucat la echipa de club) Ai auzit de Petrache Lupu și de Maglavit? Minune, minune dumnezeiască!

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Nu vreau să dezvolt subiectul. Spiritul de sacrificiu și suferința parcă a dispărut din educația copiilor noștri. E o viață mult mai bună față de ce a fost înainte și cuvântul suferință nu mai există în vocabularul copiilor. Cum să le spun unor copii că ‘Suferim puțin la un meci, ne apărăm și vedem noi ce facem, reacționăm, dăm un gol și câștigăm meciul, chiar dacă n-a fost ziua noastră’, când ei acasă au doar fericire?

Trebuie să fii concentrat, să știi să transformi suferința în bucurie la final, așa e la fotbal. Poate te domină unii un meci întreg, tu dai un gol și câștigi”, a spus oficialul FRF în cadrul unui dialog cu Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA. Mihai Stoichiță a vorbit în cadrul emisiunii și despre .

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Ionuț Radu a ratat ultimul meci al Celtei

La două zile după ce a anunțat că nu va putea onora convocarea la echipa națională, a evoluat ca titular pentru Celta Vigo în partida din La Liga cu Levante, încheiată la egalitate, 0-0. Mai apoi însă, antrenorul Claudio Giraldez nu l-a inclus în lot pe portarul român în meciul de Cupă cu Salamanca, disputat pe 13 noiembrie și câștigat fără emoții de Celta, scor 5-0.

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