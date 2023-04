Minune în Noaptea de Înviere la concertul artiștilor din România la Ierusalim: ”A fost mâna lui Dumnezeu”

În noaptea de Înviere a avut loc cel mai mare concert de muzică gospel și bisericească, cu orchestră pop simfonică. La eveniment au participat nume mari din industria de la noi, așa cum vă dezvăluiam în exclusivitate. , Nico, Maria Coman, Alexandra Crișan, Sanda Ladoși, Nick Casciaro s-au numărat printre artiștii care au concertat la Ierusalim.

Ce s-a întâmplat în Noaptea de Înviere la concertul artiștilor români din Ierusalim

”A fost primul cu o orchestra atât de mare și soliști din România, precum și doi invitați din afară. O doamnă din SUA, solistă de gaspel și un solist din Marea Britanie. Toată orchestra a fost din România”, spune, pentru FANATIK, George Doca.

Locul în care a avut loc concertul a fost unul plin de încărcătură emoțională, spirituală și religioasă. Turnul lui David, cel mai înalt punct al orașului vechi al Ierusalimului a găzduit pentru prima data un astfel de concert. George Doca, organizatorul evenimentului, susține că a trăit alături de toți cei prezenți o adevărată minune.

“Locația a fost extraordinară, superbă. Noaptea de Înviere și-a pus amprenta, toată lumea a trăit o emoție copleșitoare. Cu o zi înainte a fost un frig teribil, foarte rece, se preconiza ploaie, iar în timpul concertului a fost o vreme superbă, nu a bătut vântul deloc, parcă a fost mâna lui Dumnezeu”, ne-a dezvăluit el.

“Sunt violențe în Israel, câțiva artiști au renunțat în ultima clipă… ”

George Doca, fondatorul evenimentului a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cât de dificil a fost să organizeze un spectacol de asemenea anvergură. „Concertul a fost o premieră din toate punctele de vedere, însă nu a fost muncă ușoară.

Am lucrat la acest concept trei luni, nu am dormit săptămâni întregi, dar suntem foarte mulțumiți de ceea ce a ieșit. De la intrarea în Israel am trecut ușor, nici în România nu am fi trecut atât de repede cum am trecut în aeroport din Israel, cu toate că, în mod normal cei de pe aeroport sunt foarte stricți. În 20 de minute am trecut 300 de oameni. Am fost sfătuiți de-a lungul ultimelor săptămâni să nu mergem pentru că sunt violențe în Israel, au fost vreo zece instrumentiști au renunțat de teamă că vor păți ceva, dar a fost bine”, ne-a mai spus el.

Credincioșii au fost impresionați în Noaptea de Înviere de artiștii români: „Emoția a fost mare, spectatorii au plâns…”

Printre cei care au ales să facă un sacrificiul și să fie departe de familie pentru a le oferi celor prezenți la Turnul lui David un spectacol de neuitat se numără cele mai bune voci din România precum și directorul Operei Naționale București, Daniel Jinga și compozitorul Andrei Tudor.

„Maestrul Andrei Tudor a compus o piesă special pentru acest moment, iar Daniel Jinga a făcut posibil să se întâmple lucrul acesta. S-a simțit că am fost în Țara Sfântă. În alte situații, nu merge microfonul, sunt probleme cu sonorizarea, de data aceasta totul a mers perfect. Au fost 350 de spectatori, au aplaudat, au plâns. Eu am fost primul care a vărsat o lacrimă”, a spus în exclusivitate pentru FANATIK George Donca.

Patru sute de mii de euro a scos din buzunar organizatorul concertului, însă ar repeta experiența. ”Ne gândim să facem o tradiție din lucrul acesta. An de an să mergem în Israel la Turnul lui David”, a mai precizat George Doca.

”A fost un efort foarte mare, cu un buget foarte mare de altfel”

George Doca susține că pregătirile pentru concertul de Paște au durat trei luni, însă totul a decurs ca la carte. „Spectacolul a costat destul de mult. Sonorizarea a fost foarte scumpă, transmisia a fost scumpă, în Israel prețurile sunt foarte mari. A fost un efort foarte mare, cu un buget foarte mare de altfel. Acest eveniment a costat în jur de 400 de mii de euro. Au participat ortodocși, catolici, neo-protestanți, nu a contat eticheta religioasă. Până la urmă Iisus este al tuturor.

S-a simțit că am fost în țara sfântă. În alte situații, nu merge microfonul, sunt probleme cu sonorizare, de data aceasta totul a mers perfect. Au fost 350 de spectatori, au aplaudat, au plâns… Eu am fost primul care a vărsat o lacrimă”, a mai precizat el, în exclusivitate pentru FANATIK.

Atmosfera spirituală obișnuită în noaptea de Înviere, a continuat să fie resimțită de artiștii români și zilele următoare, când au vizitat Mormântul Sfânt și Zidul plângerii. „După concert artiștii au fost la Mormântul Sfânt, au vizitat Ierusalimul și au simțit altfel sfintele sărbători pascale”, spune George Doca.