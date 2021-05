Minune înainte de Paște! Carte sfântă salvată din flăcările care au mistuit o biserică

Minune înainte de Paște! ISU Vrancea a postat un mesaj pe o rețea de socializare prin care a transmis că o credință adevărată crede încredibilul, vede invizibilul și poate imposibilul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concret, pompierii care au participat la interventia de stingere a incendiului la biserica din satul Topesti, comuna Barsesti au avut parte de un adevărat miracol.

Desi flacarile au distrus in totalitate biserica si bunurile aflate in interior, in mod miraculos, salvatorii au recuperat din scrum Evanghelia intacta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Minune înainte de Paștele din 2021!

”A fost anunţat un incendiu la biserica din satul Topeşti, comuna Barsesti. Intervin 4 autospeciale de stingere si 1 ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vidra.

De asemenea 2 autospeciale de stingere şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţimi din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focsani şi SVSU Tulnici cu 1 autospecială de stingere”, a transmis ISU Vancea despre incendiu.

ADVERTISEMENT

Potrivit ISU, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, din cauza unui cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De remarcat că incendiul s-a manifestat generalizat la întreaga biserică, pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp. Din păcate, totul s-a făcut scrum.

Totul, mai puțin Evanghelia. Conform informațiilor oferite de ISU Vrancea nu au fost puse în pericol vieți omenești, în ciuda proporțiilor incendiului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oamenii din sat spun că au asistat la o adevărată minune. Deocamdată nimeni nu își poate explica cum a fost posibilă salvarea cărții sfinte.