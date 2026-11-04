Minunea Como spulberă tot în Champions League! În minutul 40 era deja 3-0: e ireal la cât s-a ajuns în minutul 62. Scorul final, neverosimil

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în Champions League. După victoria uriașă de pe teren propriu cu Manchester United, echipa antrenată de Cesc Fabregas (39 de ani) a pus în scenă un adevărat spectacol fotbalistic miercuri seară, în deplasare, cu Lens, în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a competiției.

„Masacru” în Champions League, la meciul Lens – Como

În minutul 40, era deja 3-0 pentru gruparea din Serie A, goluri marcate de Douvikas în minutele 7 și 32, respectiv vedeta în minutul 40. După pauză, Como nu a slăbit deloc ritmul, ba chiar din contră. În minutul 47, Da Cunha a făcut 4-0, iar în minutul 53 Kempf a dus scorul la 5-0.

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În minutul 57, Douvikas a făcut hattrick-ul și astfel s-a făcut pe tabela de marcaj un incredibil scor de 0-6. Jucătorii lui Fabregas au continuat „masacrul”, iar în minutul 62, Liberali, abia introdus pe teren de antrenorul spaniol, a înscris și el, așadar scorul a ajuns la 7-0 pentru formația din Serie A.

Scorul final, pur și simplu neverosimil

În minutul 65, au marcat în sfârșit și francezii, prin Aguilar, dar după doar alte 4 minute s-a refăcut diferența de 7 goluri, după ce a marcat și Baturina pentru Como. Până la final, s-a mai punctat o singură dată. Tot Como a fost cea care a făcut acest lucru. În minutul 90+1, Papaccioli, de asemenea intrat pe teren pe parcursul reprizei secunde, a stabilit scorul final, un neverosimil 9-1 pentru echipa antrenată de Cesc Fabregas pe terenul celor de la Lens.