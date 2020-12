Video. Minunea cutremurătoare trăită de Florin Piersic la biserica Sacre Coeur din Paris: “Sora mea, care a murit…”

Minunea cutremurătoare trăită de Florin Piersic la biserica Sacre Coeur din Paris a fost povestită de îndrăgitul actor într-un dialog cu totul special. Alături de Dan Negru și Părintele Constantin Necula, artistul a acceptat provocarea doxologia.ro de a se întâlni și de a discuta despre Crăciunul copilăriei, despre Dumnezeu și curajul de a-L mărturisi.

În timpul discuției, Florin Piersic a povestit un moment absolut impresionant pe care l-a trăit. Artistul a povestit cum i s-a întâmplat pur și simplu o minune lângă Sacre Coeur.

Pe treptele din jurul bisericii, artistul și-a revăzut sora, moartă cu mulți ani în urmă. Chipul acesteia era desenat de unul dintre pictorii de acolo.

”Am o poveste, cea mai frumoasă pe care nu o știți și pe care eu o port aici, în sufletul meu. M-am dus la Sacre Coeur, la biserica Sacre Coeur, de aia părinte nici nu știți cu cine povestiți azi. Eu sunt tot atât de credincios ca și dumneavoastră, numai că nu mă arăt așa. Sigur că în culise, înainte de a juca o piesă sau a intra, îmi fac o cruce.

Eu n-am putut să dorm până la 4 dimineața. Și o să-mi spuneți de ce? De grijă pentru că mă întâlnesc cu voi. Am și eu emoții. Asta am vrut să vă spun că m-am dus la Sacre Coeur. Ca să ajungi la Sacre Coeur nu e ca acuma. Când am fost eu, aveam 22 de ani. 22 de ani am avut atunci”, și-a început actorul povestirea

„M-am dus singur. Am ajuns cu un autobuz și de acolo pe jos, pe jos, pe jos. Acum te urci în ceva, nu știu ce, dar ajungi la Sacre Coeur, ceva extraordinar. Copii, urci trepte până la Sacre Coeur, biserica din Montmartre, nu?

Și acolo, ce credeți că erau pe scări? Pictori. Care avea șevalete, culori. Din clipa aceea, vreau să vă spun, că eu sunt un om care a trăit o minune. Eu am trăit-o. N-am spus-o, dar v-o spun acum.

Chipul surorii sale, decedată la 14 ani, i s-a arătat lui Florin Piersic pe o pictură, la biserica Sacre Coeur

Mergând și uitându-mă la un șevalet, la altul, dorind să ajung la Sacre Coeur să aprind o candeluță, că ei nu vindeau lumânări atunci. Și, deodată, uitându-mă în dreapta, în stânga, urcând scările, deodată, în fața mea apare sora mea care a murit. Lucia Piersic. Îngropată la Cernăuți în 42.

Îi văd chipul ei, făcut din alb negru, din peniță, într-un tablou de mărimea, cam cât mă vedeți pe mine (nr – arată de la brâu în sus), ea se uita la mine. Ea. Și am vrut să-l întreb pe ăla, dumneata, ai, ce e asta, crezând că e o fotografie luată de cineva, a surorii mele. Dar cine să o ia. Ea murise, eu aveam 7 ani când a murit ea înecată în Prut. Dar era chipul ei. Și dedesubt, pe această schiță, din peniță făcut chipul ei scria „cinq franc”, cinci franci.

Și am zis, asta dacă o cumpăr și o duc mamei și tatălui meu, e cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac. Aveam banii în buzunar pe care mi-i dăduse George Macovescu, pe care l-am adorat. Era ministrul Cinematografiei. Și eu aveam banii aici (nr – arată la piept). Zic, mă întorc și o cumpăr. Cât să spun că am mai mers, 4-5 scări, m-am mai uitat la un tablou, apoi la altul, m-am uitat la biserica Sacre Coeur”, a continuat artistul – vezi video la 1 oră şi 35 minute.

„Și acum urmează, da, ați ghicit, nu mai era. Și atunci m-am dus, îmi vine să plâng, m-am dus, e una din amintirile male cele mai fierbinți și mai puternice, m-am dus la ăla și l-am întrebat în franceză, unde e. Zice, acum câteva minute a venit o femeie și l-a luat. Dar cum n-au cumpărat nimic din celelalte pe care el le avea acolo, de ce tocmai aia m-am gândit.

Am fost urmărit de povestea asta, am venit acasă, de ce să nu vă spun, nu e o întâmplare, e o minune. Când am ajuns acasă, ce crezi că mi-a spus mama. Florinel, știi de ce n-ai mai găsit-o? De ce? Pentru că ea era cu tine, ea a vrut să te vadă. N-am să uit asta niciodată (nr. începe să plângă). Așa a spus mama. Eu, orice a spus mama, am crezut-o.

Ea a fost cu tine și tu ai văzut-o pe ea. Sigur că tu când ai văzut tabloul și ai vrut să-l iei, erai vrăjit că e sora ta. Află, gândește-te la asta, a fost o minune. Ea a vrut să fie cu tine. Cine te-a iubit mai mult din toată familia noastră. Lucica, cea care spunea, mamă e atât de scump, îl ador. Așa vorbea sora mea despre mine. Și-am pierdut-o. E prima dată când spun de întâmplarea asta”, a mărturisit Florin Piersic.