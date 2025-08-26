News

Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului

O imagine impresionantă a icoanei lui Iisus Hristos neatinsă de incendiul devastator de la Dragonul Roșu a apărut în spațiul public. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului.
Adrian Baciu
27.08.2025 | 00:01
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Rosu Flacarile sau oprit la chipul Mantuitorului
O icoană cu Iisus a scăpat din incendiul de la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului. Sursa foto: colaj Fanatik / ISU

O veritabilă minune a icoanei lui Iisus Hristos a fost consemnată marți seara, în urma incendiului devastator care a afectat mii de metri pătrați de la complexul comercial Dragonul Roșu. Flăcările au mistuit totul în calea lor, însă s-au oprit la chipul Mântuitorului.

Minunea de la Dragonul Roșu: icoana cu chipul lui Iisus neatinsă de flăcările incendiului devastator

A fost stare de alertă în rândul forțelor ISU marți, la orele serii, în Capitală. Un incendiu deosebit de puternic masiv a afectat complexul comercial Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din București. În urma evenimentului, structura clădirii afectate de foc s-a prăbușit parțial.  Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației.

Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit, zona Dobroești. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, este mesajul RO-Alert emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență București – Ilfov.

Flăcările puternice, însoțite de degajări masive de fum, au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. A existat inițial un pericol al extinderii lor către alte depozite aflate în apropiere. Cei de la ISU au mai punctat că, din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală a fost afectată, parțial prăbușită.

Focul a mistuit totul în calea lui, pe mii de metri pătrați. Cu toate acestea, în mod miraculos, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos a scăpat aproape intactă. O imagine apărută în spațiul public arată cum focul s-a oprit practic înainte de chipul Mântuitorului.

icoană iisus incendiu dragonul roșu bucurești
Minune: icoana cu Iisus Hristos care a scăpat din incendiul de la Dragonul Roșu

La locul incendiului au fost mobilizate forțe impresionante de pompieri. ”Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD”, a transmis ISU.

Minune similară produsă în acest an și la Brașov: icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Iisus Hristos, neatinsă de foc

Tot în acest an, un incendiu a distrus complet trei case în județul Brașov. În urma acestui dramatic eveniment, pompierii militari brașoveni au descoperit, pe ruinele unei case din municipiul Săcele, o icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Iisus Hristos. Aceasta a rămas neatinsă de foc.

În cursul zilei de ieri (n.r. luni, 28 aprilie), pompierii braşoveni au intervenit la un incendiu devastator în municipiul Săcele, care a cuprins rapid trei locuinţe învecinate. Din nefericire, una dintre case a fost distrusă în proporţie de 90%. Flăcările au mistuit aproape totul: acoperişul, mobilierul, amintirile…

ADVERTISEMENT

Şi, totuşi, în mijlocul cenuşii, o icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Sfânt a rămas neatinsă de foc, înconjurată de scrum, dar întreagă. O imagine care ne aduce aminte că, uneori, chiar și în cele mai grele momente, există o protecție divină care ne veghează. Pentru noi, salvatorii, este un simbol de speranţă”, a scris ISU Braşov pe pagina de Facebook.

