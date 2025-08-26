Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului

O veritabilă minune a icoanei lui Iisus Hristos a fost consemnată marți seara, în urma incendiului devastator care a afectat mii de metri pătrați de la complexul comercial Dragonul Roșu. Flăcările au mistuit totul în calea lor, însă s-au oprit la chipul Mântuitorului.

Minunea de la Dragonul Roșu: icoana cu chipul lui Iisus neatinsă de flăcările incendiului devastator

A fost stare de alertă în rândul forțelor ISU marți, la orele serii, în Capitală. Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din București. În urma evenimentului, structura clădirii afectate de foc s-a prăbușit parțial. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației.

”Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit, zona Dobroești. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, este mesajul RO-Alert emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență București – Ilfov.

Flăcările puternice, însoțite de degajări masive de fum, au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. A existat inițial un pericol al extinderii lor către alte depozite aflate în apropiere. Cei de la ISU au mai punctat că, din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală a fost afectată, parțial prăbușită.

Focul a mistuit totul în calea lui, pe mii de metri pătrați. Cu toate acestea, în mod miraculos, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos a scăpat aproape intactă. O imagine apărută în spațiul public arată cum focul s-a oprit practic înainte de chipul Mântuitorului.

La locul incendiului au fost mobilizate forțe impresionante de pompieri. ”Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD”, a transmis ISU.

Minune similară produsă în acest an și la Brașov: icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Iisus Hristos, neatinsă de foc

Tot în acest an, în județul Brașov. În urma acestui dramatic eveniment, pompierii militari brașoveni au descoperit, pe ruinele unei case din municipiul Săcele, o icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Iisus Hristos. Aceasta a rămas neatinsă de foc.

”În cursul zilei de ieri (n.r. luni, 28 aprilie), pompierii braşoveni au intervenit la un incendiu devastator în municipiul Săcele, care a cuprins rapid trei locuinţe învecinate. Din nefericire, una dintre case a fost distrusă în proporţie de 90%. Flăcările au mistuit aproape totul: acoperişul, mobilierul, amintirile…

Şi, totuşi, în mijlocul cenuşii, o icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Sfânt a rămas neatinsă de foc, înconjurată de scrum, dar întreagă. O imagine care ne aduce aminte că, uneori, chiar și în cele mai grele momente, există o protecție divină care ne veghează. Pentru noi, salvatorii, este un simbol de speranţă”, a scris ISU Braşov pe pagina de Facebook.