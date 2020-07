Minunea trăită de Sabina Leonte Alb, cântăreața de muzică populară din Ardeal care a născut având cancer

Sabina Leonte Alb are o viață de poveste! Lucrurile prin care a trecut până acum sunt demne de un bestseller sau un film la Hollywood.

Sabina Leonte Alb a născut în timp ce avea cancer

Interpreta de muzică populară din Ardeal, una dintre cele mai căutate pentru a cânta la evenimente importante din viața românilor, a născut având cancer, iar la scurt timp după acest moment dificil, s-a produs o minune!

După examinări repetate, vedeta a aflat că avea cancer de col uterin, iar când a aflat vestea a simțit că îi cade cerul pe ea.

„În jurul meu toți membrii familiei erau dărâmăți, speriați. Cumva am reușit să mă adun, am mers la Cluj pentru consult, acolo m-au și programat pentru extirparea părții bolnave a colului uterin!

Au durat câteva săptămâni de frământări până la rezultatul, următoarei biopsie, care mi-a redat încrederea, sănătatea, viața! Scăpasem că prin urechile acului, cei de la Cluj mi-au spus că dacă mai stăteam 3 luni, nu se mai putea face nimic! Dar Dumnezeu le-a așezat în așa fel, încât m-a salvat”, povestește Sabina Leonte Alb.

Drama îndrăgitei artiste nu s-a încheiat atunci. După cinci ani, problemele de sănătate au revenit, mai dur ca înainte.

„În vara anului 2018 la un control de rutină, pe care îl fac de 2-3 ori pe an, virusul cauzator de cancer apăruse din nou. Când am primit telefon personal de la doctoriță mea, care de obicei are multe asistente ce se ocupă de pacienți, m-am gândit că ceva nu este bine, și așa era!

Doamna doctor, mi-a spus: “Repetăm analizele, facem investigații mult mai amănunțite, decât Papanicolau”, dar ieșeau tot mai prost! Am decis de comun acord să-mi facă o amputație de col, pentru că virusul respectiv are incubația doar în col, prin urmare scăpam de el până nu era prea târziu! Trebuia să o sun în prima zi a menstruației din luna respectivă, că să fac programarea intervenției, care se face într-o anumită zi, nu poți oricând”, a mai spus folclorista.

Miracolul trăit de cântăreață: s-a recuperat complet la 6 luni de la nașterea lui Adonis

Lucrurile s-au schimbat brusc în viața interpretei de muzică folclorică. Menstruația nu i-a mai venit, iar vestea care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții: era însărcinată și habar n-avea.

„La 6 luni după naștere, am repetat analizele și… minunea minunilor, eram perfect sănătoasă! Astfel îți demonstrează Dumnezeu că nu tu faci cărțile, nu tu decizi, El are puterea absolută, doar El.

Așadar am fost în turneu european, însărcinată în 5 luni, am cântat Revelionul 2019 în Spania, însărcinată în 7 luni, și mi-am purtat puiul cu mine în avion, spre tot felul de destinații, pentru că aveam de respect niște contracte! Acum este bijuteria familiei noastre și este băiețelul care a venit după 2 fetițe, să ne bucure inima și să ne facă și mai împliniți!”, a adăugat vedeta.

Sabina Leonte este acum o artistă și o mamă împlinită. În 2019 și-a botezat băiețelul cu numele Adonis.

La eveniment au participat mai multe staruri ale muzicii de petrecere precum Ghiță Munteanu, Vlăduța Lupău, Armin Nicoară, Georgiana Lobonț și Puiu Codreanu.