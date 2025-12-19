Sport

Minus 2,1 milioane de euro pentru Gigi Becali! Tavi Popescu, o nouă lovitură dată patronului de la FCSB

Veste proastă pentru Gigi Becali în final de an. Patronul FCSB are o gaură de 2,1 milioane de euro, iar printre vinovați se numără și Octavian Popescu
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 20:00
Minus 21 milioane de euro pentru Gigi Becali Tavi Popescu o noua lovitura data patronului de la FCSB
Minus 2,1 milioane de euro pentru Gigi Becali! Tavi Popescu, o nouă lovitură dată patronului de la FCSB.
Gigi Becali a primit o veste proastă de la Octavian Popescu în săptămâna derby-ului FCSB – Rapid. Aflat într-o criză de formă, mijlocașul ofensiv i-a produs o nouă „pagubă” patronului.

Tavi Popescu, o nouă lovitură pentru Gigi Becali! „Gaură” de mai bine de 2 milioane de euro pentru patronul de la FCSB

Site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat cotele fotbaliștilor, inclusiv pe cele ale celor de la FCSB. Veștile nu sunt deloc bune pentru Gigi Becali. Vedetele latifundiarului din Pipera sunt în picaj.

Dacă în vară nu mai puțin de 8 jucători valorau în total 34 de milioane de euro, acum, FCSB este pe minus 2,1 milioane de euro. Darius Olaru (27 de ani), Adrian Șut (26), Octavian Popescu (22), Daniel Bîrligea (25), Ștefan Târnovanu (25), Siyabonga Ngezana (28), Joyskim Dawa (29) și Dennis Politic (25) au cu toții cotele în scădere.

Motivul din spatele acestui picaj este, cel mai probabil, forma slabă arătată de FCSB în sezonul 2025-2026. Cu o etapă rămasă din SuperLiga României în acest an, campioana en-titre este pe locul 9, la 11 lungimi de liderul Rapid. Nici în Europa League nu o duc mai bine roș-albaștrii. După 6 runde, FCSB are doar șase puncte și are șanse destul de mici să se califice în „primăvară”.

Jucătorii de la FCSB cu cele mai dramatice scăderi

Cel mai mult i-a scăzut cota lui Octavian Popescu în ultimul an. De la 3 milioane de euro în martie 2024, fotbalistul născut la Nucet a ajuns să valoreze doar 850.00 de euro, după ce, la ultima actualizare, era evaluat la 1,4 milioane de euro.

Darius Olaru (-1.000.000 de euro), Adrian Șut (-700.000), Ștefan Târnovanu (-500.000), Daniel Bîrligea (-500.000), Siyabonga Ngezana (-500.000), Joyskim Dawa (-500.000) și Dennis Politic (-300.00) sunt ceilalți jucători de la FCSB care au regresat din acest punct de vedere.

Top 10 cote de piață din SuperLiga României

  • 1) Darius Olaru – 6,5 milioane de euro (scădere cu 1 de la 7,5)
  • 2-4) Daniel Bîrligea – 4,5 milioane de euro (scădere cu 450.000 de la 5)
  • Ștefan Târnovanu – 4,5 milioane de euro (scădere cu 450.ooo de la 5)
  • Louis Munteanu – 4,5 milioane de euro (scădere cu 450.000 de la 5)
  • Ștefan Baiaram – 4,5 milioane de euro (creștere cu 1,5 de la 3)
  • 5) Kurt Zouma – 4 milioane de euro (scădere cu 4 de la 8)
  • 6) Adrian Șut – 3,8 milioane de euro (scădere cu 700.000 de la 4,5)
  • 7) Siyabonga Ngezana – 3 milioane de euro (scădere cu 500.000 de la 3,5)
  • 8) Alexandru Dobre – 2,8 milioane de euro (creștere cu 500.000 de la 2,3)
  • 9-14) Joyskim Dawa – 2,5 milioane de euro (scădere cu 500.000 de la 3)
  • David Miculescu – 2,5 milioane de euro (menținere)
  • Cătălin Cîrjan – 2,5 milioane de euro (creștere cu 700.000 de la 1,8)
  • Claudiu Petrila – 2,5 milioane de euro (menținere)
  • Andrei Borza – 2,5 milioane de euro (menținere)

Gigi Becali a identificat motivul scăderii lui Tavi Popescu

Absent de la ultimul meci al FCSB-ului, cu Unirea Slobozia, din cauza unei gripe, Tavi Popescu nu mai beneficiază de încrederea lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera știe care este motivul din spatele prăbușirii celui care e considerat cel mai talentat fotbalist din lotul lui Elias Charalambous.

El e serios, e cuminte. Dar cu tehnologia asta e posibil orice. Stai tu pe TikTok, să vezi dacă mai poți să joci fotbal. Stai în lumea aia unde toți nebunii sunt împărați, își dau cu părarea despre orice, unde poți să spui orice. E nebunie! Eu, dacă îi scriu pe hârtie niște reguli, și le respectă, el ajunge mare fotbalist. Toți zic că e cel mai mare talent pe care l-am avut la FCSB” – Gigi Becali

  • 3 milioane de euro valora Octavian Popescu în martie 2024
  • 23 de ani va împlini Tavi Popescu pe 27 decembrie 2025
2,15 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Rapid
