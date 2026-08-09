Minusurile jucătorului de la FCSB căruia Gigi Becali a spus că îi face clauză de 30 milioane de euro: „Ar trebui să îl ajutăm”

ADVERTISEMENT

Ricardo Pădurariu, noua revelație de la FCSB, l-a impresionat pe Gigi Becali la începutul sezonului. Totuși, prestațiile sale au fost analizate atent de un fost campion al României. Cristi Pulhac, fostul dinamovist, a spus unde mai are tânărul fundaș lateral de lucrat.

Minusurile lui Ricadro Pădurariu, noua „perlă” de la FCSB

Revenit în vară la echipa lui Gigi Becali, după împrumutul la Corvinul, Ricardo Pădurariu a semnat un nou contract pe patru ani cu fosta campioană a României. Impus în primul „11” și pentru că respectă regula U21, tânărul fundaș lateral a avut prestații bune spre foarte bune până acum la formația bucureșteană. Cristi Pulhac l-a lăudat, însă a scos în evidență capitolele unde jucătorul trebuie să se îmbunătățească neapărat. „Are viteză, are tupeu în joc. Singurul lucru pe care nu l-am văzut la el este că nu centrează. Aș vrea să-l mai văd puțin. Când ajunge în zona de centrare, intră foarte mult în combinații. Nu este un lucru rău, însă nu îi văd acest stil de a centra în fața porții.

ADVERTISEMENT

Hai să-l mai așteptăm, pentru că asta depinde și de antrenamente, dar contează și ce îi cere antrenorul. Un fundaș de bandă care urcă atât de mult ar putea să vină din linia a doua și să ajute atacul cu centrări și pase filtrante. Are unele probleme de poziționare în apărare, nu strânge lângă fundașul central și lasă spații, dar este un jucător de calitate. Încrederea pe care trebuie să le-o acordăm unor astfel de jucători este benefică. În acest moment, nu mai avem o paletă foarte largă de opțiuni. Când avem un tânăr valoros, ar trebui să ținem de el și să-l ajutăm”, a declarat Cristi Pulhac, la

Gigi Becali, impresionat de puștiul Ricardo Pădurariu

Deși , Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Pădurariu la începutul acestui sezon. Ba chiar patronul „roș-albaștrilor” a declarat că îi va face după FCSB – FK Auda 2-3, din manșa tur a turului 2 din Conference League. „I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, declara atunci Gigi Becali la Digisport.

ADVERTISEMENT