Minutul-bombă când Giovanni Becali se ceartă cu Horia Ivanovici și pleacă furios din emisiune! „Bagabonți!”. Video

Horia Ivanovici i-a făcut o surpriză imensă lui Giovanni Becali. i-a pus imaginile de acum 21 de ani, când impresarul pleacă din emisiune. Cei doi s-au amuzat copios pe seama conflictului pe care l-au avut la vremea respectivă.

Momentul viral în care Giovanni Becali pleacă din emisiune! Ce reacție a avut Horia Ivanovici

În 2004, au fost protagoniștii unui moment care este viral pe internet și azi. Agentul FIFA a plecat furios în timpul unei emisiuni „Fanatik Show”, pe care o modera directorul FANATIK. Cei doi au revăzut imaginile cu zâmbetul pe buze și au rămas șocați când și-au dat seama cât timp au fost certați. Imaginile vorbesc de la sine.

„Am o surpriză pentru tine. Am găsit, dacă îți vine să crezi, minutul ăla, în care ne-am certat (Giovanni Becali: Când plec din emisiune). Erau în studio Rădoi, Dinu Vamă, Dumnezeu să îl odihnească, Marcel Popescu și Cristi Geambașu.

Câți ani nu am vorbit? 10 ani? 10 ani nu am mai vorbit după aceea. Eu spun public. Eu am greșit. Lumea nu știe contextul. Eu te aveam pe tine. Ai avut dreptate! Punct (n.r. – cei doi bat palma). Puteai să fii mai blând cu mine”, a transmis Horia Ivanovici, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

„Am luat-o p-aia cu peștele. Bă, pește am mâncat până la urmă. Numai că avea 2 kg, nu 14 kg! 7-8 ani cred că nu am vorbit”, a adăugat Ioan Becali.

„M-ai tocat după aceea…” / „Mă aliam doar cu ăia care erau împotriva ta”

„În 2004 a fost, Giovanni”, a continuat directorul FANATIK. „2004 și noi ne-am împăcat în 2013. Sau 2021? Când a plecat Dennis Man!”, dezvăluit Ioan Becali. „17 ani? Noi am fost certați 17 ani? Păi, da. 2004-2021… Sunt 17 ani! Nu am vorbit 17 ani! Îți vine să crezi? Ce orogolioși amândoi!”, a mai spus Ivanovici.

„Și m-ai tocat după aceea…”, a completat Becali. „Păi te-am tocat! Știi că aveam tupeu! Mă aliam doar cu ăia care erau împotriva ta”, a continuat reputatul jurnalist.

„Dar cât am fost la pușcărie nu ai zis niciun cuvânt. Asta am apreciat mult”, a dezvăluit Giovanni. „Nu am zis. Nici de tine, nici de Victor, nici de Gigi”, a recunoscut Horia Ivanovici.

„Eram puști, nu mi-am dat seama”

„Ai avut dreptate. Am învățat multe din aia. Fără să vreau, nu te-am tratat cu respect. Eram puști. Nu mi-am dat seama”, a declarat directorul FANATIK.

„Și eu eram sub presiunea că Mutu ma chema. Nu vin! Bă, am venit. Acum au venit Victor cu Popescu. Eu ți-am spus ceva și urma să spun totul. Tu, ‘Hai să îl chemăm și pe Popescu’. Adică ‘Dă-l dracu’ pe Giovanni’”, a mai povestit agentul FIFA.

„Nu am avut șmecherie. Dar am învățat mult. Și mi-a plăcut să te toc mult. Iar aia cu peștele a rămas faimoasă”, a conchis Horia.