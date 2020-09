Mioara Roman a ajuns la spital. Fiica Oana a dezvăluit care este starea de sănătate a mamei sale

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, premier în România în trecut și important om politic, a ajuns la un spital privat din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 80 de ani, aceasta a fost surprinsă alături de fiica ei, Oana Roman, cea care a dezvăluit motivul prezenței mamei sale în fața medicilor.

Conform acesteia, Mioara Roman, a cărei sănătate nu este tocmai foarte bună cu înaintarea în vârstă, a ajuns la Sanador pentru un control de rutină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mioara Roman, la spital. Oana a dezvăluit care este starea de sănătate a mamei sale

Mioara Roman a împlinit vârsta de 80 de ani pe 19 aprilie, iar recent a fost surprinsă alături de Oana Roman într-o deplasare la o clinică privată din Capitală.

În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, Oana Roman și-a dus mama la spital. Din declarațiile oferite celor de la Cancan de fosta prezentatoare, Mioara Roman trebuia să ajungă la un control – aceasta se confruntă cu diferite afecțiuni pe care și le monitorizează.

ADVERTISEMENT

Într-o postare pe un site de socializare, fiica vedetei apare în timp ce este singură într-unul din lifturile spitalului privat și în mâna dreaptă ține o umbrelă: “Pe vremea asta, am adus-o pe mama la controlul lunar”.

Pe înregistrare scurtă a fost surprinsă Mioara Roman în timp ce așteaptă să intre în cabinetul unui medic de la Sanador. Pe imagini, fiica sa a notat următorul mesaj: “Mama așteaptă cuminte să intrăm la doctor”. Parcă în notă cu vremea de afară, Mioara Roman apare cu o privire tristă. Oana Roman a mai scris: “Mama! Starea sufletească de vineri”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mioara Roman, probleme cu sănătatea în 2019

În decembrie 2019, Mioara Roman a ajuns din nou la spital. La acea vreme, Oana Roman a mărturisit că mama ei are probleme cu colecistul, are diabet și probleme cu inima:

”Are o problemă la colecist, care probabil că va trebui scos la un moment dat. Ea are un diabet, nu este insulino-dependentă. Ia pastile şi îl ţine cumva sub control, dar de la o anumită vârstă diabetul afectează diverse alte lucruri. Are şi mici probleme cu inima, adică câte puţin în mai multe locuri să spunem…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

I-au simplificat cumva tratamentul. Nu are nimic major, doar că sunt afecţiunile vârstei”, a spus Oana în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.