Mioara Roman, de urgență la spital. Primele declarații ale Oanei Roman: „Mama s-a simțit foarte rău”

Mioara Roman a fost transportată de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău. Oana Roman a fost cea care a chemat Ambulanța, iar medicii au decis că cel mai indicat în acest caz ar fi ca femeia să fie internată.

Mioara Roman, de urgență la spital

Fiica fostului premier al României a povestit cu lux de amănunte prin e a trecut după ce mama ei s-a simțit rău. Din fericire, Ambulanța avenit repede, Oana având abonament la o clinică privată din Capitală, iar fosta soție a lui Petre Roman a fost dusă la spital.

Mioara Roman se află în continuare în spital, iar starea sa este stabilă. Oana, fiica sa, susține că nu poate intra în spital din cauza situației COVID, însă ține legătura cu medicii cu privire la evoluția stării de sănătate a mamei sale.

„Mama s-a simțit foarte rău, a trebuit să chem salvarea. Am chemat o salvare privată, pentru că altfel probabil aș fi așteptat 2-3 zile. Au venit în 45 de minute. I-au făcut un control și au hotărât să o ia la spital pentru mai multe investigații. Numai că la spital, din cauza situației cu Covid-ul, eu nu am putut să intru și mi-au spus că mă vor suna, să mă țină la curent cu starea ei. Deci prea multe vești nu am.

Norocul meu e că a venit salvarea destul de repede, eram foarte speriată de faptul că o să vină foarte greu. Avantajul că având un abonament la spital privat, lucrurile s-au mișcat puțin mai repede. Vă mulțumesc mult pentru toate gândurile. Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman, anunț despre starea de sănătate a mamei sale

„Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru toate gândurile. M-au sunat doctorii, mama e relativ ok. Ea suferă de foarte multe afecțiuni cronice și odată cu vârsta ele se acutizează. Are 80 de ani mama. Nu este ceva anume grav, dar toate combinate încep să îi creeze probleme. Va trebui să avem grijă de ea. Medical vorbind, mai mult decât tratamentul pe care-l primește, nu se poate face. I-au făcut un tratament pentru starea de rău pe care a avut-o. Vreau să le mulțumesc medicilor. Acum mă duc la spital să o iau acasă”, a scris Oana pe Instagram.