Mioara Roman, din nou la spital. Oana Roman: ”Nu știu ce să fac să îi fie bine”

Oana Roman și-a dus mama la spital după ce a văzut că acesteia i s-au umflat picioarele foarte mult. Îngrijorată, nu a mai avut răbdare până la controlul de rutină de luni, așa că a transportat-o rapid la examinare, la o unitate medicală.

Oana Roman și Mioara Roman aveau de gând să meargă sâmbătă la coafor, dar iată că planul le-a fost dat peste cap.

Oana Roman: ”Nu cred că e nimic grav”

”Din păcate în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunțit! Doamne ajută”, a anunțat Oana Roman

Chiar dacă situația mamei sale nu pare a fi gravă, Oana Roman este disperată cu pe care le-a tot avut mama sa, în ultimul timp.

”Am ajuns la spital, la camera de gardă(…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi.

Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare”, a mai dezvăluit vedeta.

Mioara Roman, operată de două ori la începutul lui 2021

Mioara Roman a mai întâmpinat probleme cu sănătatea și la începutul lui 2021. Atunci, mama Oanei Roman a trebuit operată de două ori: o dată pentru eliminarea unui punct de grăsime infectat și o dată pentru o operație paroscopică.

”În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius. Noi suntem bine. Am venit pentru ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis.

Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine.

O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea. Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum”, spunea Oana Roma atunci, despre situația dificilă cu mama sa.

Zilele trecute, cea de-a doua fiică a Mioarei Roman, Catinca Roman, dezvăluia faptul că Mioara Roman are o stare mai bună de sănătate și că în ultimul timp a avut administrat un tratament prescris greșit.

”Mama mea este bine acum. A avut un tratament greșit care i-a agravat starea. Am găsit o psihiatră mai bună”, a declarat Catinca Roman pentru FANATIK.