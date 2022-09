Mioara Roman, operată de urgență! Primele declarații făcute de Catinca și Oana Roman

Oana Roman și sora ei, Catinca, trec prin clipe de coșmar. După luni de zile de chin, Mioara Roman a ajuns pe masa de operație. În exclusivitate pentru FANATIK, Catinca Zilahy ne-a dezvăluit că este îngrjijorată pentru mama ei și, în acest moment, nu poate da mai multe detalii despre starea ei de sănătate.

Fosta soție a lui Petre Roman, pe masa de operație

Deși au sperat că lucrurile se vor rezolva fără să fie necesară o intervenție chirurgicală, inevitabilul s-a produs. a ajuns pe mâna medicilor pentru o operație complicată.

Oana Roman a postat pe Instagram un mesaj în care se vede că emoțiile au pus străpânire pe ea și a anunțat ca astăzi, 7 septembrie, mama sa va fi operată. Pe chipul fiicei Mioarei Roman și a lui Petre Roman se poate citi îngrijorarea, semn că intervenția este destul de complicată.

”Am lăsat-o pe Isa la școală și mă duc la mama la spital. Mama va suferi astăzi o intervenție chirurgicală destul de complicată. Am nevoie de gândurile voastre pentru că va fi complicat. Vă țin la curent. Vă pup. Doamne ajută”, a dezvăluit Oana Roman pe Instagram.

Catinca, sora Oanei Roman, primele declarații despre intervenția mamei

Contactată de FANATIK, Catinca Zilahy a făcut primele declarații despre ce se întâmplă cu mama ei.

”Mai multe decât a scris Oana nu pot să spun, plus că sunt super prinsă și eu cu tata”, ne-a precizat Catina Zilahy, în exclusivitate.

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, Mioara Roman suferă o intervenție chirurgicală la șold.

Luni de zile de chin pentru Mioara Roman

Fosta soție a lui Petre Roman a fost operată în trecut și de colecist. Și asta nu e tot! Mama Oanei Roman a suferit și o intervenție în urma căreia i-a fost scos și un lipom infectat. Aproximativ în aceeași perioadă, Mioara Roman a fost diagnosticată și cu un Parkinson agresiv, mâna dreaptă fiindu-i vizibil afectată.

Mama vedetei a mai fost internată în spital și acum câteva săptămâni. La începutul lunii august, Mioara Roman a fost internată la Spitalul Elias, din cauza unei căzături. La acea vreme, Oana Roman dezvăluia că, din fericire, doctorii i-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea pentru că nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier. Are doar niște leziuni externe destul de serioase, pentru care va face recuperare, acesta fiind, cel mai probabil, și motivul intervenției la care este supusă, astăzi, 7 septembrie.

Oana Roman, criticată pentru că și-a dus mama la centru de bătrâni

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, în vârstă de 82 de ani, este internată de mai bine de un an de zile într-un centru de recuperare de cinci stele. Oana Roman a precizat, în nenumărate rânduri, că mama ei primea acolo cele mai bune îngrijiri și chiar sublinia că medicii au decis să o externeze și să o lase în clinică pentru că îi erau administrate tratamentele corespunzător problemelor ei de sănătate. De asemenea, vedeta mai preciza că acolo făcea și exerciții fizice care o ajutau să se recupereze.

”Centrul este la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Tot personalul știu cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de 5 stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat”, a explicat Oana Roman, în momentul în care

Referitor la costurile de întreținere, Oana Roman spunea că prețurile la centrul de recuperare încep de la 3500 lei, dar cresc în funcție de dotările camerei. Fosta soție a lui Petre Roman are propriul apartament. ”Are nevoie de aceste îngrijiri, de acasă sunt greu de făcut. Practic stă în apartamentul ei. Depinde de tipul de cameră, unde e mama prețurile pornesc de la 3500 de lei pe lună. Mama are o pensie ok, ne descurcăm să plătim fără probleme”, declara Oana Roman în emisiunea