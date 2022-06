Mioara Velicu, adevărul despre operațiile estetice: “Nu vreau să fiu din față liceu și din spate muzeu”

Mioara Velicu, artista ce împlinește în acest an 78 de ani, nu este “fan” operații estetice. Îndrăgita cântăreață de muzică populară este mândră de ridurile ei, le acceptă, le iubește și nu vrea să schimbe nimic la ea.

Are sau nu Mioara Velicu operații estetice? “Doamne Ferește! Nu vezi câte riduri am!”

Faptul că publicul o aplaudă și o complimentează este una dintre cele mai mari mulțumiri ale Mioarei Velicu.

ADVERTISEMENT

“Nu fac nimic. Am avut noroc de părinții mei, și mai ales de mama, care era foarte bună cântăreață a satului. A avut întotdeauna o energie extraordinară și un fel de a se comporta în colectiv foarte frumos. Eu am moștenit asta de la ea.

Dacă sunt în mijlocul tinerilor care mă apreciază și mă iubesc este extraordinar de frumos și dacă sunt cu cei de vârsta mea este și mai bine.

ADVERTISEMENT

Operații estetice? Doamne Ferește! Nu vezi câte riduri am! Nu pot pentru că nu mai am vârsta. Lumea mă știe așa și chiar dacă uneori televizorul scoate în evidență foarte multe, chiar dacă nu sunt la fel, adică chiar dacă nu sunt așa adânci ridurile…

În momentul în care ies pe scenă și mă văd cu publicul și-mi spun oamenii că arăt bine, mă încurajează. Pentru ce-mi trebuie operații estetice? Dar nici nu mai pot de acum. Nu vreau să fiu din față liceu și din spate muzeu”, a declarat Mioara Velicu pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Artista de muzică populară ne-a mai spus că este foarte fericită că s-a dat drumul la petreceri și că poate să fie din nou lângă publicul ei. Mai mult, solista spune că ei nu i-a fost foarte greu pe perioada pandemiei asta pentru că a avut bani la ciorap!

Mioara Velicu, iubită de public și cu riduri, și fără operații estetice : “Dacă sunt solicitată, de ce să stau acasă?”

“S-a dat drumul și este foarte bine pentru noi, pentru toți soliștii din toate domeniile. Noi am fost afectați, da. Dar eu nu m-am plâns pentru că eu, în acești 60 de ani am muncit și mi-am pus un ban deoparte în bancă pentru a putea să mă folosesc de ei la zile grele.

ADVERTISEMENT

și nu mă pot plânge. Îi plâng pe cei care au pensii mici, plâng pe cei care au avut contracte în pandemie și n-au putut cânta și au rămas cu niște datorii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am.

ADVERTISEMENT

Am căsuța aia la țară, mănânc bio, ca să zic așa, eu sunt mulțumită. Muncesc la curte, dar nu cum o făceam înainte, că am un nepot care are grijă de casă. Dar tot timpul am de făcut curățenie, spălat, mă duc în gradină, mai fac ce pot. Mă încarc cu energie pentru scenă.

Dacă n-ar fi publicul pentru mine, eu n-aș fi nimic. Eu aș fi stat acasă, la țară. Sunt țărancă și mă mândresc cu asta. Eu am firmă, eu nu mă pot duce să cânt decât cu factură și chitanță, fie că sunt spectacole private sau organizate de primării. Eu nu iau bani în mână, toți banii intră în bancă. Și când merg să scot plătesc comision. Plătesc cam mult, dacă stau să mă gândesc (râde – n.r.).

Dacă sunt sănătoasă și pot să muncesc, de ce să stau acasă? Dacă sunt solicitată, de ce să stau acasă? În momentul în care oi vedea că publicul nu mă mai aplaudă, când oi vedea că nu mai pot cânta mă retrag. Eu vreau să mai cânt pentru că mai am trepte de urcat”, mai spune artista care ne-a dezvăluit că publicul o iubește și fără operații estetice, ba din contra, o complimentează atunci când urcă pe scenă.

Mioara Velicu și-a pierdut și fratele: “Sunt dată peste cap”

Mioara Velicu nu se “laudă” însă cu câte cântari are ca să nu-și atragă antipatii din partea colegilor de breaslă. Cântăreața preferă să fie discretă și să se mulțumească cu ce are și cât are. Un lucru încă îi lipsește: jumătatea. Nu mâncarea, nu banii, nu condițiile și nici operațiile estetice.

“Unii oameni s-au schimbat cu pandemia asta, se gândesc “uite, asta are cântari și eu n-am”. Niciodată n-am să-mi pun pe agendă sau pe telefon sau pe unde am de cântat. Nu, mă duc și cânt și-mi văd de treabă, și apoi merg acasă.

Poate alții n-au posibilitatea să trăiască decent, cum trăim noi. Că eu n-am trăit niciodată extraordinar. Am avut tot ce mi-a trebuit, nu mi-a lipsit niciodată nimic.

Singurul lucru care îmi lipsește este jumătatea vieții mele că a plecat la Domnul. În rest am tot ce-mi trebuie. Nu (n.r. nu și-a revenit după pierderea soțului)… și mai greu e acum că a plecat și fratele meu… de vreo lună și ceva. Sunt dată peste cap.

Dar viața merge înainte și publicul care te ascultă nu trebuie să știe ce ai tu. Toți suferă și toți au probleme”, a mai declarat Mioara Velicu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

Mioara Velicu, premiată la “Gala Femeilor Remarcabile”

Mioara Velicu a fost premiată la cea de-a doua ediție a evenimentului , ce a avut loc recent în Sala Tronului a Palatului Regal, Muzeul Național De Artă al României.

“Anul ăsta împlinesc 78 de ani și 60 de cântec. Faptul că s-a gândit cineva totuși să mă premieze și pe mine… cred eu că merit. Poate vor fi fel și fel de comentarii “că ce trebuia să vina ea, că erau alții… că nu știu ce”.

Eu n-am zis nimic, oamenii ăștia s-au gândit la mine. Am crezut că glumesc, inițial. Eu nu pot să spun că am dușmani, sunt mulțumită de tot ceea ce am făcut. Și dacă sunt sinceră cu mine, sunt sinceră și cu publicul. Mulțumesc pentru tot ce am”, a adăugat solista.