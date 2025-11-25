Miodrag Belodedic, interviu eveniment înainte de Steaua Roşie – FCSB: “Cu cine să ţin? Nu ştiu ce să le spun sârbilor despre Steaua”. Totul despre “fuga” din ţară: “Vino, mă, pârnăiaşule!”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc așteaptă cu nerăbdare duelul Steaua Roșie – FCSB din Europa League. Miodrag Belodedici a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA înaintea marelui meci. Cu cine ține, pe cine vede favorită, dar și care este povestea din spatele „fugii” sale din România.

Miodrag Belodedici, prezent la Steaua Roșie – FCSB

Miodrag Belodedici va merge personal pe stadionul Rajko Mitic, supranumit Marakana, la meciul de joi seară dintre Steaua Roșie și FCSB. Partida contează pentru etapa a 5-a din Europa League și va începe de la ora 22:00.

Fostul mare fotbalist român a fost invitat să asiste la partidă chiar de către sârbi. , el a fost pus în mare dificultate, și a explicat când și pe cine a susținut de-a lungul vieții sale.

„O să merg, plec joi dimineață. M-au sunat și sârbii să vin. M-au sunat ei să vin acolo. Nu știu ce să le spun acolo, ce să le spun. Dacă mă întreabă cu cine ții, ce să le spun? Cu cine să țin? Cu ce Stea să țin? Că mă pun într-o situație de…

Eu, până la 15 ani țineam cu Steaua Roșie. După aia, de la 15 ani, de când am început să joc fotbal, țineam cu Steaua București!”, a spus inițial Miodrag Belodedici.

Miodrag Belodedici a spus totul despre părăsirea României înainte de 1989

În cadrul intervenției sale, Miodrag Belodedici a rememorat episodul plecării sale din România înainte de Revoluția din 1989. El a mărturisit că a părăsit țara în mod legal, după eforturi de a-și obține pașaportul până la intervenția lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului președinte al României.

„N-am trecut Dunărea. Eu m-am dus cu pașaportul frumos, legal. Am trecut legal. Ăștia de la mine din stat au trecut Dunărea. Tot statul a plecat. Problema era să iau pașaportul, că pe vremea aia nu erau la noi.

M-au dus acolo la clubul militar, m-au dus evreii, m-au pus într-un birou, mi-au dat o hârtie și un creion să scriu eu ce rude am eu acolo în Iugoslavia. Și le-am spus, le-am scris, tata are un frate, bunica are două surori, am verișoare, verișori. Vine unul la mine și se uită și zice, a, păi nu știu dacă o să-ți dea voie. Păi zic, dacă nu-mi dau voie, o să o iau peste Nera și mă duc. Mi-a zis că dacă mai spun așa ceva nu mai intru în țară niciodată. Am vorbit și cu tovarășul Valentin și după câteva luni mi-au dat pașaportul.

Eram și supărat. Venise un fax la Steaua, m-au chemat la selecționata Europei contra Angliei. M-au chemat nea Puiu și domnul Alecsandrescu. Nea Puiu, care-mi zicea ‘pârnăiașule’, m-a întrebat dacă mă duc. Am zis că merg, am luat pașaportul, m-am pregătit, m-am dus și nu m-am mai întors. Semnase pentru pașaport și nea Tică Dănilescu!”, a povestit Miodrag Belodedici.

Cu cine ține Miodrag Belodedici la meciul Steaua Roșie – FCSB și pe cine vede favorită să câștige

Miodrag Belodedici, (cu Steaua București în 1986 și cu Steaua Roșie în 1991), a vorbit și despre echipa pe care o vede favorită în meciul de joi seară. Cu cine ține, de fapt.

„Țin cu Steaua. Păi Steaua joacă în divizia a doua. Ăștia, FCSB-ul, joacă în divizia A, aici, în România. Eu sunt stelist, da, normal. Tot satul meu era cu Steaua Roșie. Toți, când juca Steaua Roșie, că noi eram lângă granița și vedeam campionatul lor, tot satul se aduna lângă birt acolo, la televizor, și se uitau la Steaua Roșie, la Partizan, la Hajduk Split, la Dinamo Zagreb.

Eu țin cu ambele Stele, cu amândouă am câștigat. Steaua Roșie e favorită. Joacă acasă, stadion plin, suporterii alături, o să fie ceva… o atmosferă, vai de capul lor!”

Cine a fost mai bună dintre Steaua Roșie Belgrad și Steaua București. Verdictul lui Miodrag Belodedici

Marile performanțe ale carierei de fotbalist a lui Miodrag Belodedici sunt legate de cluburile Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Acesta nu a putut spune cu fermitate cine a fost echipa mai bună, considerând că ambele au fost la un nivel ridicat. De asemenea, el și-a amintit când a jucat pentru ambele echipe, simultan.

„Păi erau amândouă. Pe timpul ăla, era când era Boloni, când era Tudorel Stoica, când era Steaua București. Am jucat un meci, o repriză la Steaua Roșie și o repriză la Steaua București în amical (n.r. amical Steaua Roșie – Steaua București 4-1, 28 ianuarie 1990 – Belgrad)”, a mai spus fostul mare fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.