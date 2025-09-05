Sport

Miodrag Belodedici, declarația zilei: „Dacă nici cu Cipru nu câștigăm să ne mutăm în Moldova!”

Miodrag Belodedici, analiză înainte de meciul României cu reprezentativa Canadei. Ce spune fostul mare fundaș despre calificarea la Campionatul Mondial.
Bogdan Ciutacu
05.09.2025 | 20:10
Miodrag Belodedici declaratia zilei Daca nici cu Cipru nu castigam sa ne mutam in Moldova
Miodrag Belodedici, declarația zilei: „Dacă nici cu Cipru nu câștigăm să ne mutăm în Moldova!"

România va juca vineri seara un amical tare cu Canada, una dintre țările care vor organiza Campionatul Mondial de anul viitor, iar mai apoi toată atenția se mută pe duelul din preliminarii cu Cipru. Miodrag Belodedici, unul dintre fotbaliștii care au îmbrăcat cu mare succes tricoul primei reprezentative, a prefațat cele două jocuri.

România încă visează la calificarea la Campionatul Mondial. Ce spune Miodrag Belodedici despre partidele cu Canada și Cipru

Partida cu Canada se anunță una dificilă. Naționala nord-americană a venit la București cu jucători de clasă. Mircea Lucescu mizează pe o echipă de start cu viteză pe benzi, așa cum FANATIK a anunțat. Louis Munteanu, golgheterul Superligii, va fi în centrul liniei ofensive.

După partida cu Canada, de pe Național Arena, tricolorii merg în Cipru. Situația din grupa preliminară nu arată excelent, însă jucătorii lui Mircea Lucescu încă au încredere și speră ca, la finalul calificărilor, să aibă biletele asigurate pentru Mondialul american.

Miodrag Belodedici, analiză înainte de meciurile României cu Canada și Cipru: „Trebuie să ne calificăm, nu mai contează dacă noi credem”

Miodrag Belodedici, component al Generației de Aur, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre cele două partide pe care naționala lui Mircea Lucescu le va susține în luna septembrie. Fostul fundaș central are mare încredere în naționala României.

„Voi fi la meci bineînțeles. Trebuie să câștigăm și cu Canada și cu Cipru dacă vrem să ne calificăm. Vrem să ne calificăm, să mai vadă și jucătorii ăștia Campionate Europene, Mondiale, că o să termine cu fotbalul și nu o să aibă nimic ce să spună, să iasă și ei în lume. 

Trebuie să ne calificăm, nu mai contează dacă noi credem. Ne-am calificat în optimi la Euro deși am venit din urna a treia la tragerea la sorți. Credem că putem să câștigăm. Dacă nici cu Cipru nu câștigăm, atunci să ne mutăm în Moldova!

Nu prea avem marcatori, s-a accidentat și Bîrligea, ne e cam teamă, dar trebuie să avem încredere. Dacă nici cu Cipru nu putem să rezolvăm problema, atunci ce să mai vorbim de fotbal? S-a accidentat și Borza, nu prea avem înlocuitori…

Cu Canada au nevoie de o transpirație bună, să ne încălzim și cu Cipru să câștigăm și o diferență mai mare de scor dacă se poate. Ar conta pentru moralul jucătorilor”, a declarat Miodrag Belodedici, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 53 de meciuri are Miodrag Belodedici la naționala României
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
