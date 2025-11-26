Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv

Miodrag Belodedici a fugit din România în 1989 și s-a stabilit în Iugoslavia. Ce i-a făcut, de fapt, pe comuniști să-l declare dezertor la scurt timp după plecare.
Razvan Nicolae, Traian Terzian
26.11.2025 | 19:08
Miodrag Belodedici decretat dezertor dupa ce a plecat in Iugoslavia Eram ofiter si mau condamnat in Romania pentru tradare Document exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ajuns Miodrag Belodedici dezertor după plecarea în Iugoslavia. Sursă foto: colaj Fanatik
Considerat de mulți un simbol în lupta împotriva comunismului din România, Miodrag Belodedici a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre motivul pentru care a fost considerat dezertor după plecarea în Iugoslavia.

De ce a fost declarat dezertor Miodrag Belodedici după plecarea în Iugoslavia

Fostul mare internațional român a primit permisiunea să plece din România pentru o scurtă vizită în Iugoslavia, însă a decis să nu se mai întoarcă acasă și a avut parte de zile teribil de grele după această hotărâre îndrăzneață.

”Am o notă din cadrul clubului Steaua în care Miodrag Belodedici era declarat dezertor pe 12 ianuarie 1989”, a spus Cristi Coste. ”Știu de ea. Eram dezertor pentru că atunci aveam grad de locotenent. Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare.

Au aflat unde sunt, într-un sat lângă Belgrad la niște rude, și a venit nea Puiu (n.r. – Anghel Iordănescu) să vorbească cu mine. Și după aceea a venit și atașatul militar de la Ambasada României din Belgrad să vorbească cu mine și mi-a zis că dacă mă întorc nu o să fie nimic.

I-am spus lui nea Puiu că nu mă mai întorc. Și el a zis: ‘De ce, mă, pârnăiașule?’. I-am zis: ‘M-am supărat. De ce nu m-au lăsat să mă duc la echipa națională a Europei când m-au chemat’. Mi-au zis că nu mă lasă. După aceea l-au lăsat pe Hagi, el a plecat la o selecționată a Europei”, a declarat Belodedici, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Belodedici, păzit non-stop de poliția din Iugoslavia

Miodrag Belodedici a povestit că a avut tot timpul pază în fața casei unde locuia lângă Belgrad și cum au insistat sârbii să-l ducă într-o zonă mai îndepărtată de granița cu România pentru a nu avea probleme.

”Da, aveam tot timpul pază în fața casei. M-am dus la poliție, am cerut azil politic și mi-au zis să stau la rude și au pus poliția în fața casei. Mi-au zis să nu ies din casă, să nu mă plimb pe acolo că e aproape de graniță, trec mulți din România și nu se știe.

După aceea au venit la mine și m-au întrebat dacă nu am niște rude mai departe de graniță. Le-am zis că am la Belgrad și undeva aproape de Niș. Și mi-au zis: ‘Hai, fă-și bagajul și te ducem acolo. Aici te păzim parcă ești nu știu cine’. Mi-am făcut bagajul și m-am dus acolo la niște rude.

Am stat acolo două luni și de acolo m-am dus la Steaua Roșie să-i întreb dacă vor să joc pentru ei. M-am dus și am luat cu ei Cupa Campionilor, Cupa Intercontinentală, Cupa și campionatul Iugoslaviei, am luat tot ce se putea”, a afirmat el.

De ce nu a jucat într-un amical la Timișoara și ce s-a întâmplat cu gradul de ofițer

Fostul mare fundaș a amintit la FANATIK SUPERLIGA că nu a putut juca într-un meci amical pe care Steaua Roșie Belgrad l-a jucat la Timișoara, deoarece sârbilor le-a fost frică să nu fie reținut și dus la închisoare.

”Steaua Roșie venit la Timișoara și mi-au spus să nu vin eu pentru că nu au siguranță, nu știu ce o să fie, că poate mă opresc și mă duc la închisoare. Și nu au vrut să mă ia, am rămas la Belgrad.

(n.r. – Ți-au mai dat gradul de ofițer înapoi?) Nu, nu s-a mai întâmplat. De la Steaua Roșie am plecat în Spania, dar mi-au luat gradul și nu am mai avut treabă cu armata”, a precizat Miodrag Belodedici.

Belodedici, declarat dezertor după fuga în Iugoslavia

Razvan Nicolae
Razvan Nicolae
Razvan Nicolae este redactor pe zona de sport la Fanatik.
