Miodrag Belodedici, exilat în tribună! Nu a mai avut loc la oficială de „gașca” lui Răzvan Burleanu. Video exclusiv

Singurul fotbalist român cu două Cupe ale Campionilor Europeni în palmares a fost prezent la acțiunile naționalei de la Podgorica și de la Zenica.

Miodrag Belodedici, exilat în tribună de „gașca” lui Răzvan Burleanu

nu a avut loc de „gașca” lui Răzvan Burleanu în tribuna oficială a stadionului de la Zenica, la duelul dintre Bosnia și România.

În schimb, în locul lui, au stat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, Gabriel Bodescu, secretarul general-adjunct al FRF, Radu Vișan și Mihai Stoichiță.

Nu este prima dată când FRF nu își respectă fostele glorii, un caz similar s-a petrecut și la EURO 2020, la meciurile găzduite de „Arena Națională”, atunci când Gică Hagi, Dorinel Munteanu sau Gică Popescu nu au avut loc la tribuna oficială.

Atunci, tribuna oficială a fost ocupată ca și acum de Răzvan Burleanu și „gașca” sa, dar și de angajații unui sponsor al turneului final.

În tribună, alături de Miodrag Belodedici, a stat și Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal.

Gică Popescu, reacție dură la adres FRF-ului

, după ce el și Gică Hagi au primit bilete la tribuna a doua pentru meciurile organizate de România la EURO 2020, amintind de momentele în care au evoluat pentru națională și ce performanțe au obținut:

„A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi”.

„Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, spunea Gică Popescu.

„FIFA face un material cu Hagi, dar Gică Hagi a stat la EURO la tribuna 2 și nu a participat nici la tragerea la sorți… e o diferență.

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile e Gică Hagi, pentru mine. A fost și în primii nu știu câți jucători ai lumii și erau ceva jucători acolo”, spunea în luna , după materialul făcut de FIFA pentru Gică Hagi.