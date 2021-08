Miodrag Belodedici o avertizează pe CFR Cluj înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Va fi o presiune uriașă la Belgrad!” Exclusiv

CFR Cluj a fost de Young Boys Berna și va juca pe 19 august la Belgrad împotriva celor de la Steaua Roșie, pentru un loc în grupele Europa League.

„Căprioara” a prefațat pentru FANATIK dubla dintre CFR și Steaua Roșie și consideră că duelul va fi unul extrem de echilibrat, iar atmosfera pe „Marakana” din Belgrad va fi una pur și simplu incendiară.

Miodrag Belodedici știe ce trebuie să facă CFR-ul pentru a se califica: „E foarte important să nu primească gol!”

Dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, „Belo” e conștient că sârbii nu mai au echipa de odinioară, iar suporterii fanatici rămân principalul atu în meciul tur de pe 19 august: „E foarte important ca CFR-ul să nu primească gol acolo. Nu știu dacă merg la meci la Belgrad. Poate la Cluj. Nu mai au jucătorii pe care îi aveau odată! Au foarte, foarte mulți spectatori! Sunt pe primul loc la galerie. Neînvinși. Neînvinși. În Belgrad o să fie ceva extraordinar. Presiunea o să fie mare pe CFR! Nu arată un joc extraordinar. Cred că și Steaua Roșie și CFR-ul au șanse egale. Au cam același stil”.

Fostul fundaș central consideră că cel mai periculos jucător al sârbilor este atacantul Milan Pavkov, foarte înalt și puternic, 1.93 metri: „Nu au un joc extraordinar. Ei au un atacant foarte înalt, Milan Pavkov, care nu a jucat acum și joacă pe el cu minge lungă, dar nu prea e în formă. Cum joacă și CFR Cluj. Și cu pressing susținut. Au cam același joc.

UTA ar putea disputa un amical la Arad cu Steaua Roșie Belgrad

anunță că UTA ar putea disputa un meci amical la Arad cu Steaua Roșie Belgrad, la începutul lui septembrie, însă totul depinde de parcursul sârbilor în cupele europene.

„Am vorbit cu directorul lor tehnic, cu care țin legătura și m-au rugat cei de la UTA să facem un meci amical cu ei la Arad pe data de 5-6 septembrie. Am discutat despre acest lucru și mi-a zis că trebuie să vadă ce o să se întâmple în meciurile din cupele europene și o să îmi dea un răspuns”.

Ce spune Belodedici despre Dejan Stankovic

îl cunoaște și pe antrenorul celor de la Steaua Roșie, Dejan Stankovic, care era doar un puști de 18 ani când „Căprioara” se transfera în Spania: „L-am cunoscut și pe antrenorul lor, pe Dejan Stankovic, când am fost la Belgrad și am sărbătorit câștigarea Cupei Campionilor. Am făcut un meci acolo. E un antrenor tânăr, din noul val și e foarte iubit de suporteri.

A avut performanțe pe plan intern, dar în Europa au și ei probleme. Anul trecut au jucat în grupe. E ca și cum ai câștiga Liga Campionilor pe vremea noastră! El era la juniori în 1992 când am plecat eu la Valencia. Apoi a apărut el”.

Fostul mijlocaș ofensiv, căpitan timp de patru ani al naționalei Serbiei, a scris istorie în tricoul lui Lazio și al lui Inter Milano. A câștigat Seria A cu Lazio în 2000 și au mai urmat alte cinci titluri de campion cu Inter, unde a fost coleg cu Cristi Chivu. La Inter a fost unul dintre cei mai iubiți jucători de către fani, iar în sezonul 2009-2010 a cucerit și Liga Campionilor. Mai are în palmares patru Cupe și Supercupe ale Italiei și 231 de meciuri în tricoul lui Inter. Cu Steaua Roșie a cucerit un titlu de campion al Iugoslaviei și alte trei cupe.

Belodedici anunță o invazie de fani sârbi la meciul de la Cluj

Miodrag Belodedici e sigur că Steaua Roșie ar putea avea un număr mare de fani în meciul retur de la Cluj, însă pandemia de COVID-19 și restricțiile de circulație între Serbia și România ar putea tăia avântul ultrașilor sârbi: „E posibil să fie mulți fani sârbi la meciul de la Cluj. Mai ales din zona Banatului. Chiar m-au sunat niște prieteni de la Moldova Nouă și mi-au cerut cinci bilete la meci. S-ar putea să vină mulți suporteri și de la Belgrad, dar e mai complicat acum cu pandemia”.

Fostul mare fotbalist e convins că CFR-ul poate marca la Belgrad, însă remarcă faptul că un gol marcat în deplasare nu mai are aceeași valoare.

„Repet, CFR-ul trebuie să nu primească gol acolo și au posibilitatea asta. Au niște jucători care pot rezolva jocul în plan ofensiv. Dacă iei gol și trebuie să te desfaci, să ataci, poți fi surprins foarte ușor. Răbdare și atenție. Golul în deplasare nu mai e așa important acum”, a spus fostul mare jucător al celor de la Steaua București și Steaua Roșie Belgrad în exclusivitate pentru FANATIK.