Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”

Miodrag Belodedici, dezamăgit de conflictul dintre FCSB și CSA Steaua. Cum a comentat legenda fotbalului românesc disputa dintre cele două entități și ce a spus despre meciul campioanei cu Steaua Roșie Belgrad
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
17.12.2025 | 11:00
Miodrag Belodedici reactie transanta in conflictul FCSB CSA Steaua Noi am castigat Cupa Campionilor
Ce a spus Miodrag Belodedici despre conflictul dintre FCSB și Steaua la Super Gala FANATIK. Foto: FANATIK
Miodrag Belodedici este singurul fotbalist român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite, cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Fostul fotbalist este de părere că această performanță este imposibil de egalat ținând cont de situația actuală a fotbalului românesc.

Miodrag Belodedici nu mai crede în fotbalul românesc. Ce spune despre conflictul FCSB – Steaua

Miodrag Belodedici a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care România i-a avut în întreaga sa istorie. El a ieșit victorios în Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua București, iar trei ani mai târziu a repetat performanța cu Steaua Roșie Belgrad. „Belo” este de părere că echipelor românești le va fi din ce în ce mai greu să ajungă la acest nivel, iar situațiile ce nu țin neapărat de partea sportivă îngreunează și mai tare astfel de performanțe:

„Este păcat ce se întâmplă. Este o situație dificilă despre care nu știu ce să vă spun. Oamenii care conduc știu ce și cum, dar e păcat. Puteam să avem o echipă bună, bine pregătită pentru cupele europene. Încet-încet am dispărut și de acolo.

Nu mai putem să ne gândim la Cupa Campionilor acum. Este greu… poate vedea toată lumea că este foarte greu să și ajungi să joci în Liga Campionilor, mai ales în situația noastră”, a spus Miodrag Belodedici, în exclusivitate pentru FANATIK.

Belodedici, invitat special de FCSB și Steaua Roșie la meciul din Europa League

De curând, FCSB, considerată continuatoarea pe linie sportivă a clubului Steaua București, și Steaua Roșie Belgrad s-au întâlnit într-un meci din faza ligii a UEFA Europa League. Miodrag Belodedici a fost invitat de ambele cluburi la această partidă și a fost pus într-o situație extrem de complicată, fiind nevoit să dezvăluie care este favorita sa din seara respectivă: FCSB sau Steaua Roșie Belgrad?

Din păcate pentru fotbalul românesc, FCSB a ratat o ocazie foarte bună de a aduna puncte și coeficient UEFA. Campioana României a jucat mult timp în superioritate numerică, însă sârbii s-au impus cu 1-0 în ciuda acestui avantaj:

„Am fost invitat și de FCSB, și de Steaua Roșie la acest meci. Am fost pus într-o situație mai dificilă acolo… eram întrebat cu cine țin. Eu trebuia să le spun că și cu Steaua Roșie, și cu FCSB, pentru că eu am jucat și la Steaua, și la FCSB. Adică la Steaua București și la Steaua Roșie. M-am întâlnit și cu foști colegi și cu suporterii, care nu m-au uitat. Mi-au pus numele în tribune. Eu eram mereu între ei, dădeam mereu multe autografe, făceam poze. Nu m-au uitat”, a mai spus Miodrag Belodedici.

Miodrag Belodedici POVESTESTE cum a fost primit in SERBIA: „M-au pus intr-o situatie dificila”

