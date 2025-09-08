Miodrag Belodedici s-a săturat! Decizie înainte de Steaua Roșie – FCSB. Reacție surprinzătoare despre Universitatea Craiova: „Acolo te huiduie imediat”

Fostul mare fotbalist, câștigător al trofeului suprem din fotbalul european și cu gruparea din capitala Serbiei, așa cum a fost și cu Steaua București, a explicat că nu este chiar foarte comod pentru el să fie întrebat mereu, inclusiv de prietenii săi din această țară, pe cine ar alege dintre cele două echipe.

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici, între ciocan și nicovală înainte de Steaua Roșie – FCSB: „Toată lumea mă sună să mă întrebe cu cine sunt. Cu Steaua”

De asemenea, fostul internațional român a punctat cu această ocazie și câteva aspecte privitoare la duelul propriu-zis dintre cele două echipe, și în general vizavi de

Nu în ultimul rând, el a fost întrebat și despre , dar în egală măsură a dorit să sublinieze în mod special și faptul că, în opinia sa bineînțeles, există oricând un risc destul de mare ca atmosfera foarte bună din Bănie să fie „aruncată în aer”.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Dacă merge la meci) Toată lumea din Serbia mă sună să mă întrebe dacă vin la meci și cu cine sunt, ce echipă susțin. Cu Steaua. Eu sunt stelist. Steaua Roșie are culorile lui Dinamo, dar nu a fost niciodată echipa poliției.

Eu mai țin legătura cu Dragan Dzajic, președintele Federației de Fotbal din Serbia. Am mai vorbit și cu directorul sportiv Mitar Mrkela, am fost și la un eveniment la București vara asta când a fost un turneu al celor de la Steaua Roșie.

ADVERTISEMENT

Au și ei problemele lor. Au niște jucători străini, care vin pe la ei să învețe fotbal, cum se întâmplă și la noi. Nu mai sunt fotbaliștii pe care îi aveau în trecut.

ADVERTISEMENT

FCSB are meciuri tari. Feyenoord e o echipă tare, la fel și Fenerbahce. Sunt echipe cu jucători valoroși, dar sunt cam la același nivel. Cu Steaua Roșie va fi un meci frumos pentru mine.

Mă simt foarte apreciat acolo și nu pot să uit că am câștigat și cu ei Liga Campionilor și Cupa Intercontinentală. Nici spaniolii nu m-au uitat. Mă cheamă mereu la Valencia. Mai țin legătura cu foști jucători de la Valencia, Valladolid și Villarreal. Jurnaliștii îmi cer interviuri.

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici, avertisment pentru jucătorii lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Trebuie să se concentreze, acolo imediat te huiduie lumea”

(n.r.Universitatea Craiova?) Aia Maxima sau aia minimă?! Au arătat un fotbal bun și destul de frumos. Au luptat, dar au și jucători care știu să joace fotbal. Ar putea să facă și ei o surpriză.

Ambele echipe pot să facă destule puncte, mai ales pe teren propriu. Și la Craiova va fi o atmosferă frumoasă. Numai că trebuie să se concentreze, că acolo imediat te huiduie lumea!

Eu mă așteptam să ne calificăm cu două echipe. Dacă nici în Conference League nu ne calificăm? Nu știu ce s-a întâmplat cu CFR Cluj. Incredibil, ne-am făcut de râs. Sper să reușească meciuri cât mai bune și să mai scoatem și noi capul în Europa”, a spus Miodrag Belodedici.