Sport

Miodrag Belodedici s-a săturat! Decizie înainte de Steaua Roșie – FCSB. Reacție surprinzătoare despre Universitatea Craiova: „Acolo te huiduie imediat”

Miodrag Belodedici a vorbit despre un subiect sensibil pentru el când a fost întrebat despre meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB din Europa League
Bogdan Ciutacu
08.09.2025 | 08:40
Miodrag Belodedici sa saturat Decizie inainte de Steaua Rosie FCSB Reactie surprinzatoare despre Universitatea Craiova Acolo te huiduie imediat
SPECIAL FANATIK
Miodrag Belodedici a decis să nu meargă la Steaua Roșie - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik

Fostul mare fotbalist, câștigător al trofeului suprem din fotbalul european și cu gruparea din capitala Serbiei, așa cum a fost și cu Steaua București, a explicat că nu este chiar foarte comod pentru el să fie întrebat mereu, inclusiv de prietenii săi din această țară, pe cine ar alege dintre cele două echipe.

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici, între ciocan și nicovală înainte de Steaua Roșie – FCSB: „Toată lumea mă sună să mă întrebe cu cine sunt. Cu Steaua”

De asemenea, fostul internațional român a punctat cu această ocazie și câteva aspecte privitoare la duelul propriu-zis dintre cele două echipe, și în general vizavi de partidele campioanei din Superliga în grupa unică din Europa League.

Nu în ultimul rând, el a fost întrebat și despre parcursul foarte bun avut până în prezent de Universitatea Craiova în Conference League, dar în egală măsură a dorit să sublinieze în mod special și faptul că, în opinia sa bineînțeles, există oricând un risc destul de mare ca atmosfera foarte bună din Bănie să fie „aruncată în aer”.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Dacă merge la meci) Toată lumea din Serbia mă sună să mă întrebe dacă vin la meci și cu cine sunt, ce echipă susțin. Cu Steaua. Eu sunt stelist. Steaua Roșie are culorile lui Dinamo, dar nu a fost niciodată echipa poliției. 

Eu mai țin legătura cu Dragan Dzajic, președintele Federației de Fotbal din Serbia. Am mai vorbit și cu directorul sportiv Mitar Mrkela, am fost și la un eveniment la București vara asta când a fost un turneu al celor de la Steaua Roșie.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Au și ei problemele lor. Au niște jucători străini, care vin pe la ei să învețe fotbal, cum se întâmplă și la noi. Nu mai sunt fotbaliștii pe care îi aveau în trecut. 

ADVERTISEMENT
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni...
Digisport.ro
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut

FCSB are meciuri tari. Feyenoord e o echipă tare, la fel și Fenerbahce. Sunt echipe cu jucători valoroși, dar sunt cam la același nivel. Cu Steaua Roșie va fi un meci frumos pentru mine.

Mă simt foarte apreciat acolo și nu pot să uit că am câștigat și cu ei Liga Campionilor și Cupa Intercontinentală. Nici spaniolii nu m-au uitat. Mă cheamă mereu la Valencia. Mai țin legătura cu foști jucători de la Valencia, Valladolid și Villarreal. Jurnaliștii îmi cer interviuri.

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici, avertisment pentru jucătorii lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Trebuie să se concentreze, acolo imediat te huiduie lumea”

(n.r.Universitatea Craiova?) Aia Maxima sau aia minimă?! Au arătat un fotbal bun și destul de frumos. Au luptat, dar au și jucători care știu să joace fotbal. Ar putea să facă și ei o surpriză. 

Ambele echipe pot să facă destule puncte, mai ales pe teren propriu. Și la Craiova va fi o atmosferă frumoasă. Numai că trebuie să se concentreze, că acolo imediat te huiduie lumea!

Eu mă așteptam să ne calificăm cu două echipe. Dacă nici în Conference League nu ne calificăm? Nu știu ce s-a întâmplat cu CFR Cluj. Incredibil, ne-am făcut de râs. Sper să reușească meciuri cât mai bune și să mai scoatem și noi capul în Europa”, a spus Miodrag Belodedici.

 

 

1.70 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul FCSB - Csikszereda
Nu l-au iertat! Luis Suarez și-a aflat suspendarea primită după ce a scuipat...
Fanatik
Nu l-au iertat! Luis Suarez și-a aflat suspendarea primită după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei adverse. „Am greșit și îmi pare sincer rău”
Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul...
Fanatik
Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul și impresarul au plătit 3 milioane de euro. Nu îl vom transfera definitiv”
Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul...
Fanatik
Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul golgheter all-time al Portocalei Mecanice
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Patronul și antrenorul de la Rapid, meditații la engleză cu aceeași profesoară: 'Sunt...
iamsport.ro
Patronul și antrenorul de la Rapid, meditații la engleză cu aceeași profesoară: 'Sunt rusofoni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!