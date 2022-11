Miodrag Belodedici, suporterul Serbiei la Mondiale. Ce l-a surprins după remiza împotriva Camerunului: „ Toată lumea spunea că au sârbii apărare bună”

Miodrag Belodedici are origini sârbe și a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua Roșie Belgrad. Inevitabil e și echipa pe care a susținut-o la Campionatul Mondial din Qatar.

Miodrag Belodedici, nemulțumit de golul defensiv al Serbiei: „E foarte greu să mai ghicești rezultatele”

Fostul mare jucător al Stelei a oferit mai multe declarații la un eveniment după : „Mai arunc un ochi și la Mondial. Ciudate rezultate! E foarte greu să mai ghicești rezultatele, toată lumea a început să joace foarte bine. Și continentul african, sunt și sud-americanii, toți joacă bine”.

Belodedici, unul dintre cei mai buni fundași români din istorie, nu înțelege cum sârbii au reușit să ia trei goluri de la camerunezi: „Preferata mea e Serbia, e mai aproape, suntem vecini. Toată lumea spunea că au sârbii apărare bună, că sunt înalți și puternici, că e greu să le dai gol, dar acum?”.

„Căprioara” are și o favorită supriză la câștigarea trofeului în Qatar: „Nu știu cine poate câștiga Mondialul. După ce am văzut, Franța este foarte bine pusă în teren, Brazilia are șanse, de asemenea. Și nemții pot reveni, pot fi foarte puternici, au șanse dacă se califică din grupe”.

Belodedici și-ar dori însă ca Mondialul să fie câștigat de o echipă în premieră

Miodrag Belodedici vrea totuși de dragul istoriei ca o echipă să reușească să se impună în premieră la Campionatul Mondial: „Dar nu seamănă un meci cu altul, se schimbă lucrurile din optimi încolo. Aș vrea să câștige Mondialul o echipă care nu s-a mai impus niciodată”.

În ciuda semieșecului în fața Camerunului, Serbia păstrează în continuare șanse de calificare în grupa G, însă depinde de rezultatul partidei dintre Brazilia și Elveția.

Sârbii sunt pe ultimul loc în grupă, la egaliate cu africanii. Elveția are trei puncte, la fel ca Brazilia.

Jucătorii lui Dragan Stojkovic au avut o șansă uriașă pentru a obține biletele pentru optimi și au condus cu 3-1 până în minutul 63. Serbia a înscris de două în decurs de două minute în prelungirile primei reprize. și a egalat între minutele 64 și 66.

Serbia este singura reprezentantă din Europa de Est calificată la Campionatul Mondial din Qatar.