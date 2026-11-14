Miodrag Belodedici, verdict dur înainte de România – Polonia: „Nu prea găsim jucători!”

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România întâlnește Polonia de la ora 21:45 pe Arena Națională, într-un duel de foc din Nations League. Miodrag Belodedici speră ca naționala noastră să își ia revanșa după umilința de la Varșovia din octombrie , când naționala lui Gheorghe Hagi a pierdut cu 0-6. Fostul mare fotbalist este prezent la Arena Națională unde a acordat autografe fanilor.

România speră să învingă Polonia pe Arena Națională. Miodrag Belodedici e optimist

Fostul mare jucător al Stelei a remarcat cum naționala noastră se bazează mai mult pe jucători din străinătate și mai puțin pe fotbaliști din Superliga. Acest lucru arată doar cât de scăzut este nivelul campionatului din țara noastră, crede Belodedici.

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În primul rând, trebuie să ne gândim să câștigăm acest meci. Asta trebuie să fie prima preocupare a lui Hagi. Să câștigăm și apoi să vedem. Se formează, se conturează echipa, are destule probleme cu echipa, știu. Dar, în primul rând, trebuie să câștigăm. Asta așteaptă toți spectatorii care vin să vadă meciul, să câștigăm acest meci. Dacă am reuși să ne luăm revanșa, ar fi extraordinar, dar acolo am avut un meci mai greu și am pierdut la un anumit scor.

În jurul țării se construiește, facem selecția în țară, în străinătate, unde joacă copiii. Avem jucători care joacă în străinătate, care au multe meciuri internaționale, sunt prezenți aici. În jurul lor trebuie să se facă selecția. Mai mulți jucători sunt chemați din străinătate. Asta ce înseamnă? Că în fotbalul din România nu prea găsim jucători. Aici îi formăm, îi trimitem în străinătate și de acolo îi chemăm la echipa națională. Mult mai mulți se formează acolo, în străinătate”, a remarcat Belodedici.

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Miodrag Belodedici nu știe dacă românii sunt îndreptățiți să spere la o calificare la EURO

nu știe dacă naționala noastră are motive să spere la o calificare la EURO în viitorul apropiat. „Vedem astăzi. Ne dorim și ne gândim să avem o echipă de calificare la EURO (n.r. – dacă avem echipă de calificare la EURO). Azi vedem și apoi începem să comentăm, să-i analizăm. Lumea a avut foarte multă răbdare. Hagi se pricepe, știe ce are în curte. Ce să vă spun? Vreau să văd un rezultat care ne avantajează.

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Asta e o întrebare la care nu știu să răspund (n.r. – dacă îi vom face față lui Lewandowski). E un jucător greu de ținut. Am avut și în trecut meciuri care n-au ieșit cum am vrut noi. Sperăm să nu mai vedem meciurile care erau înainte”, a completat fostul mare fundaș.

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