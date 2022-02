CS Mioveni – FCSB 0-0. Echipele de start. Keșeru, lăsat din nou în afara lotului. Ianis Stoica și Sorin Șerban sunt titulari

Florin Lucian Tanase si Emanuel Andrei Dat in meciul de fotbal dintre FCSB si CS Mioveni, contand pentru Liga 1 Casa Pariurilor, desfasurat pe Stadionul Gloria din Buzau, sambata 16 octombrie 2021. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Meciul Mioveni – FCSB are loc sâmbătă, 19 februarie, cu începere de la ora 19:55, în cadrul etapei a 27-a din Casa Pariurilor Liga 1. Înaintea acestui meci argeşenii ocupă locul 13, cu 27 de puncte, primul de baraj, iar FCSB, cu 58 de puncte, se află pe poziţia a doua, la şase lungim de liderul CFR Cluj, care joacă duminică, acasă, cu Rapid.

Unde se joacă meciul Mioveni – FCSB

Întâlnirea Mioveni – FCSB se dispută sâmbătă, 19 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul Orăşenesc din localitatea argeşană, în etapa a 27-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi ca de obicei, atunci când musafirul se numeşte FCSB su alt nume important din prima divizie, este aşteptată cu interes de către localnici.

Există solicitări de bilete de pe raza întregului judeţ Argeş, dar cei care vor fi norocoşi să poată intra pe un stadion care nu poate fi ocupat maxim decât la 50 la sută din capacitate, vor trebui să prezinte ori certificatul COVID ori unul dintre cele două teste, PCR de 72 ore sau antigen de 24 de ore, negativ.

Cine transmite la TV partida Mioveni – FCSB

Partida Mioveni – FCSB se joacă sâmbătă, 19 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul Orăşenesc din localitate, în etapa a 27-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mioven este o zi ca de primăvară, cu soare din abundenţă şi o temperatură care ajunge la prânz la 14 grade, dar care la ora partidei va fi în jur de 6-7 grade, adică optimă, fără nici un pericol de precipitaţii. O vreme care îns, spun prognozele, se va schimba brusc dumiunică, ploaie şi maxim 8 grade. Meciul va fi condus de craioveanul George Găman, fratele jucătorului de la Universitatea.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Mioveni – FCSB

Antrenorul Alexandru Pelici are deranjat sistemul defensiv tocmai înaintea unui meci în care se ştie că adversarul joacă tot timpul cu faţa la poartă, exercitând permanentă presiune în jumătatea adversă. Fundaşul central Scarlatache şi unul dintre laterali, Oancea, sunt suspendaţi.

La FCSB singurul jucător absent continuă să fie fundaşul Ionuţ Panţâru, care mai are destul de mullt până să poată reveni la antrenamente. Proscrisul Claudiu Keşeru se află în lot, dar Toni Petrea va începe cu un trio de atac foarte tânăr: Vasile Gheorghe – Ianis Stoica – Octavian Popescu.

Mihai Stoica laudă antrenorul Miovenilor

FCSB nu va avea un meci foarte uşor la Mioveni, echipa lui Alexandru Pelici fiind recunoscută pentru felul în care se apără, extrem de organizat, fără a lăsa spaţii adversarului. De altfel, managerul FCSB, Mihai Stoica a ţinut să evidenţieze că din punctul său de vedere doi sunt tehnicienii care se remarcă în campionat: Alexandru Pelici şi

Însă FCSB trebuie să desfacă neapărat lacătul defensivei argeşene şi să ia cele trei puncte pentru că mai este foarte puţin, trei etape, până la încheierea sezonului regulat şi nu trebuie făcute greşeli care să ducă la mărirea distanţei faţă de liderul CFR Cluj, cea de şase puncte.

Cote la pariuri pentru jocul Mioveni – FCSB

FCSB este favorită la victorie în acest meci la o cotă foarte bună, variind între 1,60-1,70, iar argeşenii, dacă reuşesc să producă surpriza, au cotă de 5,80-5,90. Un gol înscris de Mioveni are cotă excelentă, 1,90 iar carianta şansă dublă 1X este cotată la 2,25. Şi numărul de goluri pentru acest meci are cote foarte bune. Over 1,5 ajunge la 1,45.

Avem un singur meci direct jucat recent, cel din acest sezon, câştigat de FCSB pe teren propriu cu 3-0. Pentru alte partide trebuie să ne întoarcem în timp, ultima dată în 2012 şi cât s-a jucat atunci, şase meciuri, toate au fost câştigate de FCSB, cele de la Mioveni la diferenţe minime.