Mioveniul exultă după promovarea în Liga 1: „Am rupt blestemul!” / „A fost o nebunie de meci”

Mioveni a devenit prima echipă din Liga 2, care reușește să câștige un baraj cu o echipă din Liga 1, iar elevii lui Alexandru Pelici speră să rămână drept exemplu și pentru alte echipe.

La finalul partidei cu Hermannstadt, Alexandru Pelici a transmis că CS Mioveni a reușit o performanță remarcabilă pentru condițiile avut, iar unitatea grupului este cea care a contribuit decisiv în promovarea echipei.

Totodată, Alexandru Pelici a recunoscut că este trist pentru Hermannstadt, echipă promovată de el în Liga 1, alături de care a ajuns și în finala Cupei României.

Mioveni exultă după promovarea în Liga 1

după promovarea în Liga 1 și speră să rămână cât mai mult timp în prima ligă și să nu se mai întoarcă în eșalonul secund:

„E important că am realizat un lucru care nu a fost ușor. Am venit de unde am venit, nu ne dădea nimeni nicio șansă, nici să intrăm în play-off. Meritul este al jucătorilor, un grup extraordinar.

Nu stau să mă gândesc, mulțumesc celor care mă apreciază. Din asta trăiesc, din asta trăiește familia mea. Încerc să fac treabă peste tot pe unde merg”, a transmis Alexandru Pelici.

Ștefan Blănaru s-a bucurat nespus de faptul că a reușit o nouă promovare în Liga 1, după cea reușit cu Hermannstadt, echipă pe care acum a înfruntat-o: „A fost o nebunie de meci, ne-a fost mai greu 10 contra 11, pentru că a trebuit să-i desfacem. Cred că suntem un trio de promovare, eu, domnul Pelici și cu Alex Rusu.

Chiar vorbeam cu Eugen Trică, fostul meu antrenor, și-mi spunea că dacă ne bat ei, noi o să ne califcăm în Liga 1 din baraj. Noi avem un plic cu bani promis, dar când o să ne reunim și atunci vine grosul.

Nu voiam să câștigăm cu Hermannstadt, dar ne facem meseria peste tot până unde mergem, până la urmă. E bine pentru noi, e rău pentru ei, ca să zic așa.

„Nu e un moment ușor, e un moment dificil, pentru că am obținut această promovare împotriva unei echipei care, până nu de curând, era în sufletul meu.

Gândurile mele se îndreaptă și către suporterii din Sibiu, cărora le mulțumesc pentru momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Sper ca Sibiul să meargă mai departe în fotbal”, a recunoscut Alexandru Pelici.

„Nimeni nu credea că o echipă de Liga 2 poate să promoveze la baraj”

Alex Rusu a comentat și el victoria : „Vă dați seama că nimeni nu credea că o echipă de Liga 2 poate învinge o echipă din Liga 1. Noi am rupt blestemul și sperăm să fie un exemplu și pentru alte echipe. Cred că cine ne ia pe noi, acest trio, eu, Blănaru și domnul Pelici, are promovarea asigurată. Glumesc.

Noi am fi jucat mai bine 11 contra 11, decât 11 contra 10, dar ne-am adaptat și așa. La Liga 1, în România, se aduc după 2-3 etape jucători străini.

Așa suntem noi românii, vedem un jucător străin și zicem că e mai bun ca noi. Eu nu am vrut să stau undeva agățat la Sibiu și să nu joc, de-asta am plecat”.

„Când am intrat în teren, am intrat să-mi ajut echipa și dacă se poate, de ce nu, să marchez. Profităm de zilele astea, după care ne vedem de treabă în continuare”, a spus și Andrei Panait.