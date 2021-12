Mira, la un pas de tragedie: ”Puteam să mor intoxicată”. Ce s-a întâmplat în casa artistei

Artista în vârstă de 26 de ani a fost un pas de tragedie după Crăciun. Vedeta, pe numele ei complet Maria Mirabela Cișmaru, s-a trezit cu plină de funingine.

Fosta concurentă a emisiunii „Vocea României” a avut parte de un incident neplăcut care a trezit-o din somn în zorii zilei, asta pentru că a uitat o lumânare aprinsă cu o seară înainte.

Puțin a lipsit ca Mira să fie intoxicată, dar din fericire, a coborât la parter pentru a vedea ce se petrece. Artista fusese „alertată” de niște zgomote mai ciudate.

Mira, incident neplăcut după Crăciun: ”Am găsit funingine peste tot”

„Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară o să-mi spuneți clar că trebuie să mă mut că nu am ce să fac cu casa asta. La ora 6 dimineața mă trezesc cu fum în cameră.

Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am crezut că sunt paranoică. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, puteam să mor intoxicată.

Am dat drumul la geamuri, am aerisit, dar era fum de îl tăiai cu cuțitul. Funinginea a ajuns până la mansardă.

Toată treaba este că am avut un ornament de Crăciun cu o lumânare și ornamentul acela avea brad, care între timp s-a ofilit.

Am aprins lumânarea aseară și probabil că flacăra era foarte mică și am omis-o. M-am pus la somn și la 6 dimineața m-am trezit cu fum în cameră și când am ajuns era arsă complet.

Au rămas niște urme de arsură pe masă, dar putea fi ceva foarte grav. Am funingine peste tot. Aveți mare grijă la lumânări!”, a dezvăluit Mira legat de incidentul din propria locuință, conform .

Mira, probleme cu casa încă de la început. Ce a pățit artista

Tânăra și-a achiziționat de curând casa, un penthouse pe care l-a amenajat după bunul plac. Locuința a fost cumpărată chiar în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 26 de ani.

Vedeta a lucrat cu o echipă de designeri, iar rezultatele sunt unele pe măsură, deși au existat și unele incidente mai puțin plăcute. Mira nici nu se mutase bine că i s-a stricat bateria de la baie.