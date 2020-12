Mirabela Dauer, impresionată până la lacrimi de Andrada Precup de la X Factor: „E păcat de ea să se piardă”

Mirabela Dauer este o mare fană a emisiunii X Factor de la Antena 1, iar una dintre concurente, Andrada Precup, cea care l-a făcut pe Ștefan Bănică să plângă a impresionat-o și pe ea până la lacrimi.

Prezentă la Antena 3 în ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii lui Mihai Gâdea, Mirabela a vorbit, printre altele, despre cum traversează această perioadă dificilă și a făcut o serie de destănuiri de suflet.

Cântăreața a spus că pandemia a făcut-o extrem de sensibilă și s-a descoperit pe sine așa cum nu-și imagina niciodată că este.

Mirabela Dauer, în lacrimi la momentul Andradei Precup de la X Factor

Vedeta a spus că plânge din orice, iar ceea ce se întâmplă în jurul ei o întristează foarte tare. La fel ca Ștefan Bănică, artista a dezvăluit că unul din cele mai emoționante momente pe care l-a văzut în ultima vreme la televizor a fost cel al concurentei Andrada Precup de la X Factor, căreia i-a transmis să se țină de treabă și să lupte pentru visul ei de a face muzică.

„Când am auzit-o pe Andrada, am zis: Aici s-a terminat concursul! Ce poate să mai fie după ea? Nu se poate. Este un înger. Are voce de înger (…)

O voce ca a ei este rară. Vocile acestea sunt atât de rare şi poate că ani de zile nu s-au mai născut aşa voci. E păcat de ea să se piardă.

Cred că trebuie încurajată şi ajutată mult, pentru că, la noi în ţară, nu prea se ajută valorile, iar copilul acesta trebuie ajutat ca să nu plece. Eu când văd ceva valoros în ţara asta, mă rog la Dumnezeu să nu plece”, a declarat Mirabela Dauer la Antena 3.

Tânăra nevăzătoare care a impresionat o țară întreagă cu vocea ei a spus că pentru ea muzica e totul și și-a dat seama abia când a ajuns pe băncile Colegiului Național de Muzică George Enescu faptul că nu este un drum ușor pentru a desăvârși cu adevărat această artă.

