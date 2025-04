Mirabela Dauer, uitată de propriul ei fiu, din cauza fostului soț! „Trebuia să-l văd, dar cine m-a lăsat?”

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară și nu numai, din România. Cu o carieră impresionantă, cu multe piese de renume, artista este iubită și apreciată pe oriunde merge. Puțin, însă, îi știu povestea, parcă desprinsă din cărți.

Mirabela Dauer, uitată de propriul ei fiu, din cauza fostului soț!

Mirabela Dauer și-a făcut debutul în carieră în perioada anilor ’70, . Invitată adesea în emisiuni televizate, aceasta s-a promovat doar cu partea artistică, rar povestind despre viața personală.

ADVERTISEMENT

Anii au trecut, iar momentele dificile nu au evitat-o, însă, niciodată nu s-a plâns și nu a folosit grelele încercări pentru a se face remarcată. În cadrul podcast-ului moderat de Damian Drăghici, artista s-a deschis și a punctat care au fost cele mai mari dureri ale ei. A suferit mult în viața amoroasă, a fost victima violenței domestice și a pierdut legătura cu singurul ei copil.

„El nu vrea să mai aibă o relație cu mine, nici eu nu mai vreau”

. Mirabela Dauer susține că bătăile erau la ordinea zilei, că ajunsese să vadă totul ca o normalitate, până la momentul în care a ajuns în spital. Aceea a fost picătura care a umplut paharul și a determinat-o să pună punct căsniciei.

ADVERTISEMENT

„Tot timpul a avut grija mea. La bar la el, eram fardată perfect. M-a băgat în spital, în Spitalul de Urgență la Constanța și mi-a furat copilul. L-a ajutat o mare actriță a noastră, bărbatul ei era șeful Baroului de avocați și cu cine să țină… Cu o necunoscută, Mirabela Dauer? Nu. A ținut cu el care era regizor acolo în televiziune și mi-a luat copilul.

Nu am avut o viață frumoasă, dar nu vreau să vorbesc. Trebuia să-l văd, dar cine m-a lăsat? După s-a însurat, trăia de mult cu ea, cu una din televiziune, de care a considerat că ea e mama și bineînțeles că l-a întors pe cel mic!”, a spus Mirabela Dauer în cadrul .

ADVERTISEMENT

Aparent, răul făcut în timpul anilor de mariaj nu era suficient de mare, așa că, fostul ei soț a decis să-i îngrădească accesul la unicul ei fiu, luându-i-l. Astfel, Mirabela Dauer a fost uitată de propriul copil, Dan Alexandru Popovici. Îndurerată, vedeta mărturisește faptul că nici măcar nu-și cunoaște nepoata.

ADVERTISEMENT

„Băiatul meu are 48 de ani. Are o fată. Nu. (nr. Nu l-a văzut niciodată). El nu vrea să mai aibă o relație cu mine, nici eu nu mai vreau. Ce am auzit despre mine din gura lui”, a mai spus Mirablea Dauer în cadrul sursei menționate anterior.