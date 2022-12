Miracol de Crăciun pentru o mamă din Scoția! A aflat că fiul dispărut de mai bine de un deceniu trăiește: „Mă resemnasem cu gândul că a murit”

O mamă care credea că fiul său este mort și nu îl va mai revedea vreodată a avut parte de un miracol de Crăciun, după ce a aflat că acesta trăiește și se va întoarce acasă.

Joyce Curtis credea că băiatul ei, Nicholas, a murit. Femeia nu mai știa nimic de el din anul 2010. Având în vedere că în ultimii ani întreaga planetă a traversat , Joyce era convinsă că Nicholas s-a îmbolnăvit și nu mai este în viață.

Nicholas plecase de acasă, din Glasgow, Lanarkshire, în mijlocul anilor 2000, pentru a călători în Europa, după ce și-a pierdut slujba.

I-a spus mamei sale că face autostopul, iar Joyce este de părere că băiatul ei a trăit o vreme pe străzile Parisului. În anul 2009 l-a raportat ca fiind dispărut, iar un mai târziu a fost anunțată de poliție că el se află într-un spital.

A mers împreună cu soțul său să-l viziteze și așteptau să fie externat pentru a se întoarce acasă, dar din motive necunoscute a dispărut din nou.

„Mă resemnasem cu gândul că a murit”

Femeia a dezvăluit că a ținut doliu după copilul ei, dar pe 19 decembrie 2022, chiar înainte de Crăciun, a primit un telefon care i-a schimbat viața.

Joyce Curtis a fost anunțată pentru a doua oară că fiul său trăiește, dar că este internat într-un spital din sudul Franței.

„Nu-mi vine să cred. M-am gândit că cu Covid și cu tot ce s-a întâmplat…Am crezut că a murit. Când am primit apelul și mi-au spus că este în viață, am intrat în stare de șoc. Tot ce am făcut a fost să plâng toată ziua.

Asta a făcut să fie Crăciun pentru mine, mai ales că soțul meu a murit în iunie. . Mă resemnasem cu gândul că a murit. Chiar am crezut asta și cred că toată lumea a gândit la fel”, a declarat Joyce Curtis, conform

Femeia a povestit că a vorbit cu fiul său la telefon și că acesta este bine și a anunțat că o să se întoarcă acasă. Joyce a adăugat că nu-și poate imagina prin ce a trecut Nicholas în cei 12 ani de când nu l-a văzut și că abia așteaptă să se întâlnească.