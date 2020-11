Miracol în Anglia. O femeie a născut gemeni în timp ce era în comă din cauza Covid

Un adevărat miracol medical a avut loc în aceste zile în Anglia. O femeie a adus pe lume gemeni, deși era în comă după infectarea cu Covid 19. Aceasta era angajată la spitalul din Birmingham, acolo unde lucra pe postul de consultat în reumatologie.

Aflată în luna a 6-a de sarcină, femeia a început să se simtă din ce în ce mai rău, având simptome de coronavirus. Din păcate, s-a dovedit că este și infectată cu acest virus.

Ulterior, a ajuns să fie ventilată mecanic după ce a dezvoltat o formă severă a bolii, iar medicii au luat decizia să o plaseze într-o comă indusă.

Perpetual Uke, pacienta în cauză, a stat în această comă indusă timp de o lună de zile. În această perioadă, medicii au hotărât că este mai sigur dacă gemenii vor fi aduși pe lume prematur, prin operaţie de cezariană.

Procedura medicală a fost inițiată la spitalul din Birmingham, iar gemenii au venit pe lume, prematur, dar sănătoși. Imediat după ce s-a trezit din comă, femeia a crezut că a pierdut sarcina.

”Eram însărcinată în 25 de săptămâni în acel moment. Când m-am trezit, m-am simţit dezorientată. Am crezut că am pierdut sarcina pentru că nu îmi mai vedeam burtica. Eram foarte îngrijorată şi dezorientată”, a spus femeia, conform The Guardian.

Care este starea celor trei

Din fericire, în acest moment, atât femeia, cât și gemenii pe care i-a adus pe lume în timp ce se afla în comă, sunt bine. ”Ne simțim foarte bine. Îmi amintesc că m-am îmbolnăvit și că a venit să mă ia ambulanța iar apoi am fost plasată în comă”, spune pacienta.

Aceasta descrie și momentele care au urmat după trezirea din comă. ”Revenirea din comă a fost cel mai groaznic aspect. Am avut coșmaruri. Am fost nevrotică, nu mi-am putut vedea burta și m-am gândit că mi-am pierdut bebelușii și toată familia mea a murit”, a mai povestit aceasta pentru presa din Anglia.

Bebelușii aduși pe lume de Uke sunt o fetiță și un băiat care, la data nașterii, cântăreau doar 765 respectiv 850 de grame. Atunci, ei au fost duși la o unitate de terapie intensivă neonatală pentru perioada în care Uke și-a revenit.

