Miracol în Iași. O bătrână considerată moartă de către familie a „înviat” când rudele făceau pregătirile pentru înmormântare

, Elena Țibuleac, a fost găsită încă vie de către familie, în timp ce aceștia se pregăteau pentru înmormântarea sa.

Cum a „înviat” o bătrână de 94 de ani

Comunitatea și familia fost șocată când a aflat că bătrâna nu era decedată, așa cum se crezuse anterior. Elena Țibuleac, originară din satul Sârca, a fost considerată moartă după ce suferise un accident vascular cerebral în timp ce se pregătea să plece la biserică, potrivit

„Am văzut că avea câteva floricele pregătite să le ducă la biserică, iar ea era căzută în casă. Avea tras pe ea doar un ciorap, probabil a vrut să se îmbrace și i s-a făcut rău, a făcut un AVC. Eu am fost aceea care am vorbit cu Marcica, fata ei, la telefon și am spus că e moartă, doar că nu m-am apropiat de ea. I-am zis să găsească o firmă de pompe funebre, poate vin cu oameni, să o spele, să o aranjeze.

Fata ei a zis că a găsit firmă pentru sicriu, dar nu a găsit oameni pentru scăldat. S-a rugat de o vecină, că băbuca le spusese de înainte de cine vrea să fie scăldată când o să moară. Când a venit fata ei și a văzut-o căzută, a început să plângă, iar băbuca a reacționat, a strâns-o de mână și a deschis și un ochi. De vorbit nu a mai putut zice nimic”, a explică Ana Ailuțoaei, vecina bătrânei.

Vecina bătrânei a găsit-o fără semne de viață

Rudele ei au început pregătirile pentru funeralii, dar, conform relatărilor, o vecină a fost solicitată de fiica bătrânei să verifice starea ei, deoarece nu mai răspundea de două zile la telefon, mai notează BZI.

. După ce a constatat starea ei, vecina a informat fiica bătrânei că mama ei nu mai respira.

„Fata ei a chemat salvarea, dacă a văzut că are pulsul atât de bun. Încă fiica ei m-a certat că nu am sunat la ambulanță, dar nu am vrut să intru, să pun mâna pe ea, că era lovită la cap și m-am gândit că cine știe ce i s-a întâmplat. Ei i-a furat cineva recent pensia, a intrat în casă peste ea. Ne-am gândit că dacă și acum a bătut-o cineva. Femeile de prin sat chiar ziceau că să o spălăm și să o îmbrăcăm noi până vine fata ei de la Iași.

Nu am vrut să fac asta, pentru că numai familia știa pe unde avea puse ea lucrurile pentru înmormântare. Venise și părintele, l-a anunțat deja pe clopotar, iar luni, la amiază, i-a tras clopotele. Era o zarvă în tot satul că a înviat mătușa. Luni după-amiază, s-a spovedit lumea. M-am întâlnit cu o familie și a întrebat de unde vin și se întorceau de la priveghi, doar că ea era la spital”, a mai explicat vecina pentru BZI.

Sătenii se pregăteau pentru priveghi

În scurt timp, vestea despre moartea presupusă a Elenei a ajuns la toată lumea, iar preotul satului a ordonat tragerea clopotelor în semn de doliu. În paralel, câțiva săteni au început să se pregătească pentru priveghi, în timp ce Elena era transportată de urgență la spital.

Chiar dacă accidentul vascular cerebral nu a fost mortal, Elena, în prezent internată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, se află într-o stare critică. Medicii nu sunt optimiști în privința șanselor ei de recuperare.