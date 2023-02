Miracol în Siria, un bebeluş s-a născut printre ruinele cutremurului. Grav rănită, mama sa a murit după ce i-a dat viaţă

După cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria cel puțin 5.000 de oameni au murit, dar a fost surprins și un moment emoționant, al nașterii unei noi vieți sub ruine.

Mass-media relatează că o femeie siriană, prinsă în ruine după ce casa ei s-a prăbușit în urma cutremurului, a născut un băiat, dar ea a murit la puţin timp după naştere.

În ciuda celor mai nefavorabile condiții de care puteau avea parte, medicii din oraşul Jindires, situat la nord de Alep, au reușit să ajute femeia să nască și să aducă pe lume copilul în siguranță, dar nu au mai reușit să o salveze şi pe mamă.

Se pare că bebeluşul este acum singurul membru supraviețuitor al familiei, după ce cutremurul i-a ucis mama și frații.

Vestea nașterii bebelușului și a morții mamei sale s-a răspândit rapid în întreaga lume, iar pe rețelele de socializare a fost publicat un videoclip în care apare un bărbat care duce nou-născutul departe de ruine.

A baby was born under the rubble in following the strong quake that hit and early Monday.

Local sources said that the baby is alive but rescue teams are working to get the mom out as well.

