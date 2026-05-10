„Miracol” la Dinamo Kiev! Vladislav Blănuță a revenit pe gazon după 6 luni. Cum s-a descurcat atacantul dorit în SuperLiga

Antrenorul lui Dinamo Kiev, Igor Kostyuk, a luat o decizie neașteptată cu privire la Vladislav Blănuță, atacant căruia nu îi oferise nici măcar un minut.
Bogdan Mariș
10.05.2026 | 07:45
Vladislav Blănuță (24 de ani) a evoluat din nou pentru Dinamo Kiev într-un meci oficial după 6 luni. FOTO: Instagram
Vladislav Blănuță (24 de ani) a revenit pe gazon într-un meci oficial după 6 luni. Atacantul român a fost introdus pe teren de antrenorul Igor Kostyuk în minutul 86 al duelului din deplasare cu LNZ Cherkasy, din etapa 27 a campionatului ucrainean. Din nefericire pentru Blănuță, acesta nu a reușit să își ajute echipa, iar partida s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Vladislav Blănuță a jucat din nou într-un meci oficial după 6 luni

După o primă parte a sezonului în care a evoluat în 10 jocuri sub comanda lui Oleksandr Shovkovskyi, Vladislav Blănuță a ieșit total din peisajul echipei după numirea lui Igor Kostyuk. Timp de peste 6 luni, acesta nu a mai jucat niciun minut în vreun meci oficial, fiind lăsat chiar în afara lotului pentru majoritatea partidelor.

În lipsa lui Matvii Ponomarenko, indisponibil pentru partida cu LNZ Cherkasy, antrenorul lui Dinamo Kiev a decis să îl titularizeze pe panamezul Eduardo Guerrero în atac, în timp ce Vladislav Blănuță a fost lăsat pe bancă, după ce revenise în lot pentru derby-ul din etapa trecută împotriva lui Șahtior. Dinamo Kiev avea mare nevoie de victorie, așadar Igor Kostyuk a apelat pe final și la atacantul român, însă acesta nu a avut vreun impact, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Astfel, Dinamo Kiev rămâne la 6 puncte în urma celor de la LNZ Cherkasy, care ocupă locul 3, iar o calificare în Conference League din campionat pare dificil de realizat, ținând cont de faptul că până la finalul sezonului au mai rămas doar 3 runde. În acest context, sezonul echipei din capitală ar putea fi definit de finala Cupei Ucrainei de pe 20 mai, în care Dinamo Kiev o va întâlni pe FC Chernihiv.

Vladislav Blănuță, dorit de Dinamo București

Dinamo București a încercat încă din iarnă să îl aducă pe Vladislav Blănuță, însă mutarea nu a fost posibilă, deoarece atacantul evoluase deja pentru două formații în acest sezon, FC U Craiova și Dinamo Kiev. Chiar dacă a revenit pe gazon în tricoul formației din Ucraina, pare greu de crezut că atacantul va rămâne la echipă, iar gruparea „roș-albă” este în continuare interesată de un transfer.

Acest aspect a fost dezvăluit chiar de președintele executiv al „câinilor”, Andrei Nicolescu, în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Rămâne, de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a afirmat oficialul. Situația în care se află Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev l-a afectat și pe Adrian Mititelu, care a dezvăluit într-o declarație oferită pentru FANATIK faptul că dorește să îi dea în judecată pe ucraineni la FIFA.

  • 1.500.000 de euro este cota actuală a lui Vladislav Blănuță, conform transfermarkt
  • 12 goluri a înscris atacantul pentru U Cluj în sezonul precedent
