Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv

Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB. Recuperare miraculoasă în cazul lui Mihai Popescu. Când va fi fundașul central apt de joc pentru campioana României.
Iulian Stoica
20.02.2026 | 11:01
Vești importante pentru suporterii FCSB. Mihai Stoica a anunțat reveniri importante la echipă. Când vor putea evolua Florin Tănase, Mamadou Thiam, Ofri Arad și Mihai Popescu.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase și Mamadou Thiam vor reveni în țară și vor fi disponibili pentru meciul cu Metaloglobus din etapa a 28-a. Totodată, oficialul FCSB a expus că Mihai Popescu se antrenează deja cu echipa, recuperarea fundașului după accidentarea la ligamente fiind miraculoasă.

„Sunt ok toți. La noapte o să revină în țară Tănase și Thiam. Arad este pregătit, va începe și el. Mihai Popescu se antrenează cu echipa, face și suplimentar, iar săptămâna viitoare va fi apt de joc.

Mihai Popescu nu i-a bătut recordul lui Tănase, dar e la patru luni și ceva de la accidentare. În trecut au mai fost Tănase și Dică cu o recuperare așa rapidă. Tănase cred că are recordul, în mai puțin de patru luni a jucat”, a declarat Mihai Stoica.

Ce se întâmplă cu Ngezana

Președintele C.A. de la FCSB a transmis că singurul jucător accidentat de la FCSB este Siyabonga Ngezana. Fundașul african va efectua niște injecții cu plasmă, ca ulterior să fie supus unei intervenții chirurgicale dacă nu va reuși să se recupereze.

„Cam astea ar fi revenirile. Singurul accidentat mai e Ngezana, care e out. A făcut o injecție cu plasmă, speră să scape cu aia. Noi credem că o să sufere și o intervenție chirurgicală. Nu ceva complicat, care să îl ține departe mult timp, dar trebuie să o facă. Așa spun medicii.

El a decis să încerce și așa, nu ne putem opune. Măcar am elucidat misterul, nu înțelegeam ce se întâmplă cu evoluțiile jucătorului care a fost doi ani de zile impecabil.

El credea că poate, însă avea doar un genunchi apt. Dacă va fi apt din punct de vedere medical, va fi util. Dacă nu, el se va antrena în cabinet”, a conchis Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Chiar dacă Ngezana nu va fi folosit o perioadă, Elias Charalambous se poate baza pe serviciile lui Thiam, Tănase, Popescu și chiar Arad în ultimele trei partide rămase de disputat în sezonul regulat.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
