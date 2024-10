Miracol nesperat pentru Vipers! Ultimele vești despre destinul multiplei câștigătoare de Liga Campionilor

Vipers Kristiansand a dominat handbalul feminin norvegian și european timp de mai mulți ani. Cu toate acestea, . Falimentul a fost declarat oficial ieri, 20 octombrie, însă acest anunț nu a fost valabil decât aproximativ 24 de ore, datorită unei decizii-bombă venite în cursul zilei de astăzi.

Salvare miraculoasă de ultim moment pentru Vipers: multipla campioană la handbal s-a salvat de la faliment!

Vipers continuă să respire! Clubul norvegian a evitat din nou falimentul și își va putea continua astfel activitatea sportivă în cadrul tuturor competițiilor. Oficialii clubului nu au ezitat să-și anunțe suporterii prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook:

“Miracolul s-a întâmplat. Suntem salvați! Nu avem cuvinte pentru a exprima cât de recunoscători suntem! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Vă mulțumim“, au transmis norvegienii.

Rămas finanțator până în momentul anunțării falimentului, Morten Jorgensen a găsit, între timp, un grup de investitori deciși să țină clubul în activitate. Această înțelegere a fost făcută cu o condiție, ca actuala conducere să fie înlocuită cu membri noi. Investitorii au fost de acord cu această propunere, fapt pentru care formația norvegiană Vipers va rămâne în viață.

Jucătoarele echipei fuseseră anunțate că vor fi trecute pe liber

Situația resemnată în care ajunsese până ieri Vipers Kristiansand i-a determinat pe conducătorii echipei să le anunțe pe jucătoare că vor deveni libere de contract. Membru în cadrul board-ului de conducere, Peter Gittmark, a acuzat lipsa unei gestiuni corecte a bugetului și încasărilor venite atât din competițiile europene, cât și din cele interne:

“Nu am avut un plan sănătos și nu ne-am construit un buget rezonabil. Am exagerat în ceea ce privește potențialele încasări și nu am comunicat suficient de clar și de corect cheltuielile. Nu am fost sinceri! E o situație dramatică. Dacă cineva vrea clubul, acum e momentul să ridice mâna și să vină alături de noi“, declara Gittmark, potrivit .

Pe data de 19 octombrie, cu o zi înaintea anunțării falimentului, Vipers obținuse ultima sa victorie din istorie, chiar într-un meci de Liga Campionilor, scor final 32-23 în fața celor de la Buducnost Podgorica. Una dintre handbalistele emblematice ale norvegienilor, portărița Katrine Lunde, a făcut eforturi colosale de-a lungul anului pentru a-și clubul de la dispariție, apelând și la fani pentru a strânge banii necesari.

Rapid București putea profita de falimentul lui Vipers

Rapid București, , se află în grupa B a Ligii Campionilor EHF, aceeași grupă din care face parte și Vipers. Sistemul este prevăzut ca 6 din cele 8 echipe componente ale grupei vor avansa în fazele eliminatorii, cu primele două direct în sferturi, iar următoarele 4 în optimi. Dacă Vipers ar fi fost ștearsă din clasament, formația bucureșteană ar mai fi avut de depășit o singură echipă pentru a ajunge pe loc de optimi.

Sub Rapid în clasament se află Buducnost, care a fost învinsă în meciul direct din tur de rapidiste, scor 32-27. În cazul unei posibile egalități, criteriul principal de departajare este cel al meciurilor directe.