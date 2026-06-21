Miracolul Cupei Mondiale! S-au ridicat din scaunele cu rotile pentru a sărbătorii golul favoriților. Video

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Meciul dintre Columbia și Uzbekistan, terminat cu scorul de 3-1 în favoarea sudamericanilor, un duel din cadrul primei etape a grupei K de la , a oferit spectacol atât pe gazon, cât și în tribunele stadionului Banorte din Mexico City. Câțiva dintre suporterii mai puțin norocoși ai trupei lui Néstor Lorenzo au oferit niște imagini memorabile în momentul în care favoriții lor au înscris, care s-au viralizat rapid în mediul online.

Miracolul Cupei Mondiale! Fanii Columbiei s-au ridicat din scaunele cu rotile pentru a celebra golul sudamericanilor

Turneele finale de Campionat Mondial sunt cunoscute pentru momentele pline de emoție și dramatism pe care le oferă, iar ediția din 2026 nu a făcut rabat de la astfel de episoade. Pe parcursul meciului dintre Columbia și Uzbekistan, imaginile cu fanii sudamericani, care au fost prezenți în scaunul cu rotile pe stadionul Banorte din Mexico City, au făcut înconjurul planetei.

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În minutul 65 al partidei, moment în care tabela arăta 1-1, Luis Diaz a izbutit să înscrie și să-i readucă pe „Los Cafeteros” în avantaj, moment în care câțiva fani columbieni mai puțini norocoși s-au ridicat din scaunele cu rotile și au început să celebreze golul favoriților lor, dansând și cântând din toți plămânii, uitând complet de problemele fizice cu care se confruntă.

🇨🇴⚽ ¿'Milagro' en el Mundial? Dos aficionados colombianos se levantan de su silla de ruedas para celebrar la victoria ante Uzbekistán y desatan la indignación en redes sociales — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp)

Columbia, peste Portugalia lui Cristiano Ronaldo în grupa K de la Cupa Mondială!

, Columbia a devenit liderul grupei K, profitând așadar de remiza surprinzătoare înregistrată de în fața lui RD Congo, scor 1-1. Pentru trupa lui Néstor Lorenzo urmează duelul cu gruparea africană, urmând ca în ultima etapă să dispute „blockbuster”-ul împotriva lusitanilor.

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Cea mai bună performanță din istoria „Los Cafeteros” la Cupa Mondială a venit la ediția din 2014, atunci când au ajuns până în sferturile de finală ale competiției, unde au cedat în fața țării gazdă Brazilia, scor 1-2. La precedentul turneu final însă, cel din Qatar (2022), gruparea sudamericană nu a izbutit să se califice pe tabloul principal.