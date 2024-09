Miracolul de la Curtea de Conturi. Cum a reușit fostul viceprimar Aurelian Bădulescu să achite zeci de mii de euro datorie

Aurelian Bădulescu a avut mai multe mandate de consilier general în cadrul Primăriei Capitalei, ajungând la o notorietate națională abia în timpul mandatului Gabrielei Firea, când a ocupat și funcția de viceprimar. Este deja clasic episodul din campania electorală din 2020 când a încercat să bruieze o conferință de presă a candidatului Nicușor Dan, aruncându-i la marginea drumului pupitrul de la care acesta vorbea. De la Primăria București avea să plece în 2023, când, printr-un vot al Parlamentului, avea să fie numit consilier de conturi.

Miracolul de la Curtea de Conturi: Bădulescu plătește peste 76.000 euro, datorie

Anul 2023 a fost un an de grație pentru Aurelian Bădulescu. Acesta se afla la al patrulea mandat consecutiv de consilier general, iar acum era chiar liderul consilierilor PSD din cadrul Primăriei Capitalei. Totuși, departe de anii de glorie 2016-2020, din timpul mandatului Gabrielei Firea, când ajunsese celebru pentru scenele și declarațiile făcute (pe o consilieră USR a numit-o „prostituată”, unei jurnaliste i-a spus „vacă”), în 10 octombrie 2023 avea să fie numit consilier la Curtea de Conturi.

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în această vară, în cele două luni și jumătate de la finalul anului trecut, Aurelian Bădescu a încasat de la Curtea de Conturi 78.001 lei. Suma nu este deloc exagerată, pentru că de la Curtea de Conturi este de 21.840 lei, iar veniturile anuale declarate de consilierii în funcție depășesc suma de 300.000 lei.

Interesant este că, pentru anul fiscal 2023, Aurelian Bădulescu declară o datorie de 173.382 euro către Maria Alexandra Axinte. Aceasta din urmă este fiica lui Gheorghe Axinte, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Pitești, cu firme ce activează în industria de construcții. În anul 2013, atunci când Maria Alexandra i-a împrumutat lui Bădulescu un sfert de milion de euro, aceasta era în acționariatul firmei Simarc din Câmpulung Muscel, firmă deținută de fratele lui Gheorghe Axinte și care beneficiase de câteva contracte cu autoritățile locale, după cum scria .

Era vorba de o un împrumut contractat în anul 2014, scadent zece ani mai târziu, adică în anul 2024. Totuși, suma inițială împrumutată era de 250.000 euro, atât cât figura chiar și în penultima declarație de avere, cea din anul 2023. Asta înseamnă că anul trecut fostul viceprimar al Capitalei a reușit să achite nu mai puțin de 76.618 euro din împrumutul luat în urmă cu zece ani.

Suma este impresionantă în condițiile în care, , singurul venit al lui Aurelian Bădulescu a fost indemnizația de consilier general, care se ridică la puțin peste 1.000 de lei pe lună. Astfel, în declarațiile de avere din 2022, 2023 singurele venituri declarate sunt aceste indemnizații, care se ridicau la 13.387 lei anual. În anul 2023 suma încasată ajunge doar la 11.000 lei, în condițiile în care își încheie mandatul cu două luni mai devreme de încheierea anului.

Darul de nuntă și firma soției

Este greu de înțeles cum a reușit Aurelian Bădulescu să-și asigure traiul zilnic cu un venit de mai puțin de 3.000 de euro pe an, asta în condițiile în care anterior, ca viceprimar, avusese un salariu de peste 180.000 lei. Mai mult de atât, nu doar că acesta a supraviețuit cu puțin peste 200 de euro lunar, dar a și achitat o sumă uriașă dintr-o datorie mai veche, o sumă de bani care nu apare în conturi sau depozite bancare.

Asta pentru că actualul consilier al Curții de Conturi, care la aproape un an de la numire încă pe site-ul instituției de control, nu declară niciun cont curent sau depozit de economii în declarațiile sale de avere. Apare doar un cont de economii în euro, despre care scrie însă că aparține soției, Laura Andreea. Acest cont, administrat de un fond de investiții a crescut însă în anul 2023 cu 12.500 de euro, ajungând de la 80.000 la 92.500 de euro.

Anul trecut, Aurelian Bădulescu a reușit însă se se și însoare, organizând un eveniment la care a participat și Gabriela Firea iar o pereche de nași a fost cuplul Ligia și Emanuel Gheorghe (Ligia Gheorghe, fostă Enache, este o apropiată a Gabrielei Firea). Potrivit declarației de avere depuse în iunie, în urma acestui eveniment, (practic, doar o treime din suma plătită Mariei Axinte).

Andreea Laura Bădulescu, soția fostului viceprimar, deține propria firmă, New Age Hair Dress SRL, prin care administrează un salon de înfrumusețare ce-și are activitatea în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor publice, anul trecut firma a avut un profit de doar 11.000 lei, iar datoriile acesteia se ridicau la circa 240.000 lei. Activitatea firmei nu putea acoperi datoriile soțului în condițiile în care 2023 a fost primul an începând cu 2017 când firma a realizat profit (în 2016, profitul declarat era de doar 1.800 lei).

În declarațiile recente ale lui Aurelian Bădulescu nu apar alte venituri, nici dividende din firma soției sau venituri din avocatură. Trebuie spus că în anul 2016 Bădulescu declara peste 340.000 lei, venituri din avocatură (cu un cabinet în Drobeta-Turnu Severin). În anul 2009 mai declara 9.600 lei iar în 2012, alți 10.000 lei, tot bani proveniți din avocatură.

Mandatul de consilier la Curtea de Conturi al lui Bădulescu se întinde pe 9 ani.