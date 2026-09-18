Sport

Miracolul din liga a doua face furori în Europa! A lovit în țara revelației continentului

Prima etapă a meciurilor din grupa Ligii Europa a adus în prim plan succesul unei formații care vine din subsolul ligii secunde în țara în care evoluează
Catalin Oprea
18.09.2026 | 07:05
Miracolul din liga a doua face furori in Europa A lovit in tara revelatiei continentului
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Torrense a furnizat surpriza în Liga Europa FOTO facebook
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Echipa portugheză Torreense continua să fie una dintre surprizele fotbalului european. Nu a mai jucat în prima ligă portugheză de 34 de ani, dar la finalul sezonului trecut a reușit să câștige primul trofeu dintr-o istorie de 109 ani, învângând Sporting Lisabona.

Torrense a învins în Norvegia, la Lillestrom

Succesul i-a adus și calificarea direct în grupa principală din Europa League! Aseară a debutat în competiție și a învins în Norvegia, țară cu echipe care au speriat continentul, trimițând cinci formații în grupele europene: Bodø/GlimtViking Stavanger (Liga Campionilor), Lillestrøm și Tromsø (Liga Europa) și Brann (Conference League)

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Torreense a jucat la Lillestrom și a plecat învingătoare, scor 2-1. Torreense a condus-o cu 2-0 pe Lillestrom: Alfaro (min 23) și Pozo (min 49) au marcat pentru gruparea din liga a doua portugheză. Olsen (min 79) a redus din diferență pentru formația din Norvegia, dar nu a fost de ajuns pentru a evita rușinea în fața echipei de ligă secundă din Portugalia.

Echipa e pe locul 14 în liga secundă portugheză

În minutul 85, cei de la Torreense au rămas în inferioritate numerică, după ce Jatta a văzut al doilea galben și a fost implicit eliminat. Sucecsul a venit într-un moment în care echipa portugheză e mai aproape de retrogradarea în liga a treia decât de o promovare.

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Are o victorie, trei remize și două înfrângeri în campionat plus Supercupa pierdută la limită cu Porto și e locul 14, în competiția dominată de echipa a doi foști jucători în SuperLiga României. Vedeta echipei este fundașul Stopira, care a jucat cu naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială.

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E fosta echipă a lui Patrick Fernandes, de la Oțelul

Tot lotul echipei valorează 19,6 milioane de euro și e o multinațională, pe la care a trecut și Patrick Fernandes, actualul golgheter al Oțelului. Antrenorul lui Torrense este Luis Tralhao, care a preluat echipa în 2026 și e la prima experiență ca principal.

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Pentru Torreense urmează Sunderland, Ferencvaros, Ararat, Celtic, Real Sociedad, Lech Poznan și Olympiakos. Echipa nu va putea juca acasă, deoarece stadionul de 2300 de locuri, pe care evolueză în campionat, nu e omologat de UEFA. Torreense își va disputa meciurile europene la Leiria.

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