Miracolul din liga a doua face furori în Europa! A lovit în țara revelației continentului

Echipa portugheză Torreense continua să fie una dintre surprizele fotbalului european. Nu a mai jucat în prima ligă portugheză de 34 de ani, dar la finalul sezonului trecut a reușit să câștige primul trofeu dintr-o istorie de 109 ani, învângând Sporting Lisabona.
Succesul i-a adus și calificarea direct în grupa principală din Europa League! Aseară a debutat în competiție și a învins în Norvegia, țară cu echipe care au speriat continentul, trimițând cinci formații în grupele europene: Bodø/GlimtViking Stavanger (Liga Campionilor), Lillestrøm și Tromsø (Liga Europa) și Brann (Conference League)
Torreense a jucat la Lillestrom și a plecat învingătoare, scor 2-1. Torreense a condus-o cu 2-0 pe Lillestrom: Alfaro (min 23) și Pozo (min 49) au marcat pentru gruparea din liga a doua portugheză. Olsen (min 79) a redus din diferență pentru formația din Norvegia, dar nu a fost de ajuns pentru a evita rușinea în fața echipei de ligă secundă din Portugalia.
În minutul 85, cei de la Torreense au rămas în inferioritate numerică, după ce Jatta a văzut al doilea galben și a fost implicit eliminat. Sucecsul a venit într-un moment în care echipa portugheză e mai aproape de retrogradarea în liga a treia decât de o promovare.
Are o victorie, trei remize și două înfrângeri în campionat plus Supercupa pierdută la limită cu Porto și e locul 14, în competiția dominată de echipa a doi foști jucători în SuperLiga României. Vedeta echipei este fundașul Stopira, care a jucat cu naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială.
Tot lotul echipei valorează 19,6 milioane de euro și e o multinațională, pe la care a trecut și Patrick Fernandes, actualul golgheter al Oțelului. Antrenorul lui Torrense este Luis Tralhao, care a preluat echipa în 2026 și e la prima experiență ca principal.
Pentru Torreense urmează Sunderland, Ferencvaros, Ararat, Celtic, Real Sociedad, Lech Poznan și Olympiakos. Echipa nu va putea juca acasă, deoarece stadionul de 2300 de locuri, pe care evolueză în campionat, nu e omologat de UEFA. Torreense își va disputa meciurile europene la Leiria.