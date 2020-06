Miracolul din Marea Britanie! O româncă însărcinată a învins coronavirusul. S-a trezit din comă pentru a-și strânge bebelușul în brațe

Chiar dacă bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a depășit deja pragul de 9 milioane la nivel global și înregistrează creșteri alarmante pe zi ce trece, 4.960.000 de oameni au reușit să ne redea speranța că această boală poate fi până la urmă învinsă. Printre ei se numără și Andreea, o româncă din Marea Britanie care în ultimele săptămâni a avut parte de cea mai dificilă experiență trăită vreodată.

Stabilită de ani buni în Londra alături de soț, tânăra a fost testată pozitiv cu COVID-19 în momentul în care era însărcinată în 33 de săptămâni, așa că singura soluție prin care medicii puteau salva fetița nenăscută era operația cezariană de urgență. Imediat după intervenție, a intrat în comă, iar medicii aproape că nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire.

Dorința de a-și strânge bebelușul la piept s-a dovedit, însă, mai puternică decât boala care în doar câteva luni a îngenuncheat întreaga lume. După 7 zile în care nimeni nu mai îndrăznea să spere într-un miracol, având în vedere că starea de sănătate i se degradase considerabil, compatrioata noastră și-a revenit, iar acum își povestește întreg calvarul într-un jurnal video publicat în mediul online.

Face acest lucru pentru a atrage atenția și a-i face pe oameni să înțeleagă odată pentru totdeauna pericolul reprezentat de noul coronavirus. Pentru ea totul a început pe 21 mai, când a luat parte la o petrecere alături de alte 16 persoane, toate depistate pozitiv. Greșeala putea să o coste viața, pentru că boala a avansat rapid, iar două zile mai târziu era deja internată cu simptome specifice.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai puteam să mai respir, nici cu mască, cu nimic. Mi-au dat două posibilități, să mă trimită să fac tratament cu plasmă, sau să mă opereze. Dar nu au mai avut timp să mă trimită la nimic, starea mea se agrava de la un minut la altul.

Mi-au zis că șansele să supraviețuiesc operației sunt 50-50. Din cauza sarcinii, totul apăsa pe plămâni. Am intrat în opeație, a fost groaznic. Am crezut că am murit, nu că am adormit”, povestește românca într-unul din videoclipurile publicate recent.

Soțul a aflat de la medici că va deveni tătic. Nu a spus nimănui că Andreea putea să nu se mai trezească din comă

În scurt timp, starea i s-a agravat și a intrat în comă, așa că medicii au decis să o opereze pentru a salva viața fetiței. Și tot ei au fost cei care i-au dat soțului vestea că în scurt timp va deveni tătic. Andreea povestește printre lacrimi că bărbatul nu a spus nimănui că există riscul ca partenera sa de viață să nu se mai trezească niciodată.

„S-a născut fetița, era fericit, dar nu avea cum să fie pe deplin. Noroc că ea s-a născut negativ. Sunt de 20 de zile în spital, terapie intensivă, tuburi în nas, în gât, de mâncare… Este groaznic Covidul, nu e o simplă răceală. Soțul meu a luat-o, nu are simptome, dar uite că nu iese negativ.

Este groaznic, copilul meu e singur în spital, fără mamă, fără tată, e doar printre asistente, ca și cum aș fi părăsit-o. Dacă sunteți însărcinate, vă rog eu, aveți multă grijă, stați acasă! Bucurați-vă de familie, de leagăn, orice e fericire”, a spus tânăra, recunoscând, totodată, că începuse să ignore măsurile de protecție, decizie care îi putea fi fatală.

Noi am fost foarte responsabili, până când ne-am plictisit să fim responsabili, să ne spălăm la ușă… Și am zis, dă-l încolo, că e o răceală! Stați acolo, mi-e dor să am o viață normală, mi-e dor de viața mea. Acum nici nu pot să strâng mâna. Mi-e dor de soțul meu, vreau să dorm cu el în pat. Și nu pot, pentru că m-am crezut invincibilă. Am crezut că nu există Covid”, a mai relatat românca.

Din fericire, s-a vindecat complet, iar la externare a ieșit într-un cărucior, în aplauzele personalului medical. Le-a mulțumit tuturor plângând. A urmat apoi momentul cel mai emoționant, în care Andreea și-a văzut în sfârșit fetița. S-a așezat pe jos, în holul spitalului, chiar lângă scoica în care era micuța și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.