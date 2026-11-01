Miracolul s-a produs! Fostul fotbalist de la FCSB a marcat la prima victorie a lui Elias Charalambous în Grecia. Video

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Etapa a 9-a din campionatul Greciei a venit pentru Levadiakos cu un meci pe teren propriu în compania lui Aris. Octavian Popescu a fost titular, iar echipa lui Elias Charalambous a reușit să marcheze primele goluri din această stagiune. Levadiakos s-a impus la scor de neprezentare și a urcat pe locul 12 din 14 în campionat, cu 6 puncte în 9 partide, golaveraj 3-11.

Levadiakos a rupt seria neagră din Grecia. Octavian Popescu, titular! Alexandru Pantea a reușit să marcheze

După ce , Elias Charalambous a reușit cu Levadiakos o premieră în acest sezon. După un șir lung de meciuri în campionat fără goluri marcate și un parcurs ce a însumat 3 remize și 5 eșecuri, echipa antrenorului român a înscris primele goluri din actuala stagiune. Cu Octavian Popescu titular, fotbalistul cu cifre execrabile la noua sa echipă, Levadiakos a punctat în prima repriză a duelului cu Aris prin Georgios Nikas, în minutul 8, și prin Marios Vichos, dintr-un penalty în minutul 42.

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„Levadiakos – Aris: Nikas a deschis scorul, primul gol după 772’”, au titrat jurnaliștii de la , care aveau să mai scrie despre echipa lui Elias Charalambous și că: „la al nouălea meci din campionat și după 772 de minute de joc, Levadiakos a reușit să înscrie pentru prima dată în campionatul din acest an”. „Miracolul” a fost notat imediat de întreaga presă sportivă din Grecia, cei de la scriind la rândul lor despre ce s-a întâmplat în prima repriză dintre Levadiakos și Aris.

„Gazdele au făcut o pasă excelentă, Kostis i-a pasat lui Nikas, care l-a învins pe Velio din interiorul careului, marcând primul gol al echipei sale în campionatul din acest an, după 728 de minute. De altfel, Nika a marcat și ultimul gol al echipei Levadiakos într-un meci de campionat, în victoria cu 3-2 împotriva echipei OFI, din luna aprilie!”, au notat jurnaliștii eleni. Alexandru Pantea, care a intrat după pauză chiar în locul lui Marios Vichos, autorul celui de-al doilea gol, și Adrian Șut (intrat în minutul 89 în locul lui Mohamed Elneny) au început partida pe banca de rezerve. Fundașul lateral și-a trecut și el numele pe tabela marcatorilor, înscriind pentru 3-0 în minutul 87 din pasa lui Emmanouilidis. Juan Bauza, argentinianul care a jucat în România la Csikszereda și la FCU Craiova, a început meciul tot în calitate de rezervă, fără să mai prindă minute în cele din urmă.

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Goal, Alexandru Pantea https://t.co/sTq7KvicXa — TheFootballZone (@football_t69515)

Cifrele românilor de la Levadiakos. Sezon sub așteptări pentru Octavian Popescu, Alexandru Pantea și Adrian Șut

Tavi Popescu a semnat cu Levadiakos pe 14 septembrie, iar 6 zile mai târziu își făcea debutul în Super League, contra lui Olympiacos. Până la meciul cu Aris, la echipa greacă. Nici Alexandru Pantea, împrumutat de asemenea de FCSB la Levadiakos, nu a contribuit cu pase decisive sau goluri la actualul club, însă a pus capăt seriei lungi fără reușite cu golul din poarta lui Aris. Adrian Șut, împrumutat de Al-Ain, are tot 0 goluri și pase decisive pentru formația elenă. Dincolo, la Aris, ultimul jucător român care îmbrăca tricoul formației din Thessaloniki a fost Olimpiu Moruțan. Actualul rapidist strânsese 17 meciuri în perioada 18 iulie 2025 – 23 ianuarie 2026.