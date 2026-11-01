Miracolul s-a produs! Fostul fotbalist de la FCSB a marcat la prima victorie a lui Elias Charalambous în Grecia. Video

Etapa a 9-a din campionatul Greciei a venit pentru Levadiakos cu un meci pe teren propriu în compania lui Aris. Octavian Popescu a fost titular, iar echipa lui Elias Charalambous a reușit să marcheze primele goluri din această stagiune. Levadiakos s-a impus la scor de neprezentare și a urcat pe locul 12 din 14 în campionat, cu 6 puncte în 9 partide, golaveraj 3-11.
După ce presa elenă l-a pus la zid, Elias Charalambous a reușit cu Levadiakos o premieră în acest sezon. După un șir lung de meciuri în campionat fără goluri marcate și un parcurs ce a însumat 3 remize și 5 eșecuri, echipa antrenorului român a înscris primele goluri din actuala stagiune. Cu Octavian Popescu titular, fotbalistul cu cifre execrabile la noua sa echipă, Levadiakos a punctat în prima repriză a duelului cu Aris prin Georgios Nikas, în minutul 8, și prin Marios Vichos, dintr-un penalty în minutul 42.
„Levadiakos – Aris: Nikas a deschis scorul, primul gol după 772’”, au titrat jurnaliștii de la gazzetta.gr, care aveau să mai scrie despre echipa lui Elias Charalambous și că: „la al nouălea meci din campionat și după 772 de minute de joc, Levadiakos a reușit să înscrie pentru prima dată în campionatul din acest an”. „Miracolul” a fost notat imediat de întreaga presă sportivă din Grecia, cei de la sport24.gr scriind la rândul lor despre ce s-a întâmplat în prima repriză dintre Levadiakos și Aris.
„Gazdele au făcut o pasă excelentă, Kostis i-a pasat lui Nikas, care l-a învins pe Velio din interiorul careului, marcând primul gol al echipei sale în campionatul din acest an, după 728 de minute. De altfel, Nika a marcat și ultimul gol al echipei Levadiakos într-un meci de campionat, în victoria cu 3-2 împotriva echipei OFI, din luna aprilie!”, au notat jurnaliștii eleni. Alexandru Pantea, care a intrat după pauză chiar în locul lui Marios Vichos, autorul celui de-al doilea gol, și Adrian Șut (intrat în minutul 89 în locul lui Mohamed Elneny) au început partida pe banca de rezerve. Fundașul lateral și-a trecut și el numele pe tabela marcatorilor, înscriind pentru 3-0 în minutul 87 din pasa lui Emmanouilidis. Juan Bauza, argentinianul care a jucat în România la Csikszereda și la FCU Craiova, a început meciul tot în calitate de rezervă, fără să mai prindă minute în cele din urmă.
Goal, Alexandru Pantea https://t.co/sTq7KvicXa
— TheFootballZone (@football_t69515) November 1, 2026
Tavi Popescu a semnat cu Levadiakos pe 14 septembrie, iar 6 zile mai târziu își făcea debutul în Super League, contra lui Olympiacos. Până la meciul cu Aris, fotbalistul FCSB-ului nu a avut nicio contribuție la echipa greacă. Nici Alexandru Pantea, împrumutat de asemenea de FCSB la Levadiakos, nu a contribuit cu pase decisive sau goluri la actualul club, însă a pus capăt seriei lungi fără reușite cu golul din poarta lui Aris. Adrian Șut, împrumutat de Al-Ain, are tot 0 goluri și pase decisive pentru formația elenă. Dincolo, la Aris, ultimul jucător român care îmbrăca tricoul formației din Thessaloniki a fost Olimpiu Moruțan. Actualul rapidist strânsese 17 meciuri în perioada 18 iulie 2025 – 23 ianuarie 2026.