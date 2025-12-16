Miraculos! A revenit pe teren după ce în urmă cu opt luni se afla în scaun cu rotile: „Credeau că nu mă voi mai trezi”

Samuel Bastien, mijlocașul celor de la Fortuna Sittard, echipă ce evoluează în prima ligă din Olanda, a revenit pe teren după ce a trecut prin momente cumplite. Mijlocașul congolez a suferit un atac vascular cerebral și a fost la un pas de moarte în urmă cu aproximativ opt luni.
La finalul lunii aprilie, Samuel Bastien, fotbalistul olandezilor de la Fortuna Sittard, avea să treacă prin cea mai cumplită perioadă a vieții sale. El a suferit un AVC destul de puternic, în urma căruia a stat mai multe zile în comă.
Medicii abia că îi mai dădeau șanse să se trezească, însă sportivul a continuat să lupte și în cele din urmă a deschis ochii. Perioada sa de recuperare a fost destul de dură, întrucât el s-a deplasat mai întâi cu ajutorul unui scaun cu rotile, iar mai apoi cu ajutorul unor cârje.
Deși majoritatea doctorilor erau pesimiști cu privire la cariera sa, spunându-i că s-ar putea să nu mai joace fotbal vreodată, Samuel Bastien a făcut tot posibilul să revină, iar acest lucru s-a întâmplat. El a jucat timp de 8 minute în înfrângerea cu 0-1 a Fortunei Sittard în deplasarea de la Zwolle.
După ce a stat în comă timp de mai multe zile, Bastien a fost externat după două săptămâni și a început să-și pregătească revenirea, în ciuda opiniei medicilor: „Medicii mi-au chemat familia în cameră, credeau că nu mă voi mai trezi.
Pierdusem 10 kilograme, am fost în scaun cu rotile și apoi în cârje. Mi-au spus acum patru luni că nu voi mai juca fotbal niciodată. Am avut dureri de cap și, dintr-o dată, am suferit un AVC și am intrat în comă. A fost o perioadă nebună”, a declarat Samuel Bastien, conform dhnet.be.
De-a lungul carierei sale, Samuel Bastien a jucat la echipe precum Anderlecht, Standard Liege, Chievo Verona, Burnley și Kasimpașa. Fotbalistul din Congo are 98 de meciuri în prima ligă din Belgia, 35 în Serie A, 18 în Championship și 24 în Eredivisie. Totodată, el a dunat și 8 selecții pentru Republica Democrată Congo.