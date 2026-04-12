„Mircea, ai atâtea bogății, de ce nu vrei tu să știi care e cel mai important lucru?”. Gigi Becali, dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu în prima zi de Paște

Lumea fotbalului a fost profund afectată de vestea dispariției lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. , a vorbit despre tragedie.

Gigi Becali, dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu în prima zi de Paște

În prima zi de Paște, Gigi Becali a transmis că i-a spus în dese rânduri lui Mircea Lucescu că este cel mai bun antrenor și că nu se va mai naște unul ca el. Patronul FCSB a dezvăluit și un dialog avut cu „Il Luce”, în care i-a recomandat fostului selecționer să își întărească relația cu divinitatea, pentru ca în viața de apoi să ajungă în rai.

„Întâmplarea asta cu Mircea Lucescu, pe care eu cred că de-a lungul vremurilor l-am lăudat cel mai mult. Eu am spus și înainte, nu doar în timpul morții. Spuneam că e numărul 1 și nu se va mai naște ca el antrenor. M-a impresionat ca om, am vorbit cu el 2 ore și m-a impresionat. I-am zis: ‘Mircea, ai atâtea bogății, ești atât de deștept, știi atâtea, oare de ce nu vrei tu să știi ce e cel mai important lucru?’. Și a zis: ‘Păi care?’.

În alte cuvinte i-am spus asta: ‘iată mirele vine și fericita sluga pe care o va găsi priveghind’. Spun asta de ce? Pentru că oamenii în astfel de momente trebuie să înțeleagă un lucru. Dau exemplul ăsta pentru că era un om extraordinar de bun. Și averi, și priceput, și geniu, dar vrei să îți spun un lucru? Toate camerele de luat vederi, toate televiziunile din Europa și să fie comemorat la începutul tuturor meciurilor când se aruncă mingea de la centru, toți jucătorii Pământului să-l omagieze. Și pe bună dreptate. Și onoruri militare și pe bună dreptate. Și bucurie mare familiei lui că a fost părintele lor. Și pe bună dreptate. Și toată lumea s-a bucurat de el, toată lumea s-a mândrit cu el. Și pe bună dreptate.

(n.r. – a contribuit la o biserică în Turcia) Crezi că dacă contribui la o biserică asta înseamnă că… Iată, mirele vine priveghind sluga. Priveghind înseamnă când te scoli și când dormi, încontinuu, doar cu mintea la Iisus Hristos. Asta înseamnă, dacă vrei Raiul”, a declarat Gigi Becali, într-un interviu oferit în prima zi de Paște pentru .

Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost scos din biserică și reintrodus în mașina mortuară, cortegiul funerar s-a îndreptat către Cimitirul Bellu, unde marele antrenor își va găsi odihna de veci. Familia, apropiații și numeroase personalități din sport și viața publică au fost prezente pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul său drum.

Ceremonia de la cimitir a debutat cu intonarea imnului național de către fanfară, urmată de salvele de onoare ale Gărzii Naționale. Cele trei zile de doliu , moment în care cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de numeroase coroane de flori.