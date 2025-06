Mircea Badea, analiză ironică pe melodia Deliei. Ce a avut de spus despre versurile artistei în noul său podcast

Mircea Badea a comentat în noul său podcast melodia „Scris în stele”, lansată de Delia. Prezentatorul emisiunii „În gura presei” a venit chiar cu propria versiune a versurilor, pe care le-a împărtășit urmăritorilor săi.

Mircea Badea și-a spus, în mod ironic, părerea despre noua melodie a Deliei

Recent, Delia a lansat melodia „Scris în stele”, percepută ca un manifest feminist care transmite un mesaj ironic despre rolurile pe care femeile le au în societate. Iar melodia i-a atras atenția și lui Mircea Badea.

Acesta a analizat-o vers cu vers în noul său podcast lansat pe YouTube. Mai mult, a creat propria replică satirică și a creat propriile strofe, în spiritul „reconcilierii”.

El nu a citit direct versurile din melodie, pentru a evita riscurile. Totuși, a oferit o interpretare detaliată atât a refrenului, cât și a strofelor. „E scris în stele, rolul meu să fiu femeie, e natural, hai pe litoral / E scris în stele, rolul meu să fiu femeie, e natural, nu e cultural”.

Omul de televiziune a spus că începutul piesei, cu versul „hai pe litoral”, l-a lăsat puțin în ceață, însă partea a doua i s-a părut mai clară și a interpretat-o ca o ironie la adresa ideii că rolurile de gen sunt firești, nu construite social.

„Aici am înțeles ce vrea să spună autorul, adică societatea crede că, mă rog, condiția femeie-bărbat așa e de când lumea. Pe când cei care sunt ironici privind această concepție spun că toate aceste condiții ale femeii în societate sunt chestii culturale, nicidecum naturale. Adică Me Tarzan, you Jane”,

Versurile Deliei l-au amuzat

„Rolul meu e să nu mă duc cu altul / rolul meu e să pari tu mai frumos ca dracul / rolul meu e mai matematic / rolul meu e să ne înmulțim dramatic / treaba mea e să-ți placă ție de mine / treaba mea e să mă alegi pe mine / treaba mea e să nu-mi fie rușine / treaba mea e să-mi pun genele bine”, s-a amuzat prezentatorul cântând următoarele versuri din piesă, concluzionând: „Eu nu joc în filmul ăsta”.

Ulterior, a urmat parodia creată de el. „Eu insist să vorbești non stop / eu ascult și-apoi note își torn / rolul tău e să cunoști totul / rolul meu e să îți sug tocul / aoleu, dar tu nu porți tocuri / doar teniși d-ăia cool și plini de mirosuri / eu insist să nu pui o masă / pune-ți ție două ca să poți fii grasă / rolul tău e să fii geloasă / dacă tu crezi că eu când pe la altă masă / eu insist să nu fii drăguță / pentru asta am un câine sau poate o mâță”, a spus prezentatorul.

Apoi a continuat: „matematic ț@%^)e sunt două / fițele mele au multiplu de nouă / treaba mea e să fac ce vrei / să nu zic nimic despre radical din trei”, afirmând că nu și-a dorit să creeze un refren propriu.

„Eu pot să o țin așa toată săptămâna, sper că s-a înțeles m-am jucat și eu puțin, sper că n-am stârnit cine știe ce furtună, Doamne ferește. Să n-am probleme, vă susțin”, a dezvăluit Mircea Badea la finalul videoclipului.