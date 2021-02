Mircea Badea, așa cum nu l-ați mai văzut. Carmen Brumă a dezvăluit cum e prezentatorul Antena 3 când nu e la televizor

Carmen Brumă, partenera de viață a lui Mircea Badea, a făcut o serie de dezvăluiri despre omul alături de care trăiește de mai mulți ani și cu care are împreună un copil.

Modelul și fosta prezentatoare TV spune despre realizatorul de la Antena 3 că este o persoană cu ”o sensibilitate aparte și cu o inteligență ieșită din comun”.

Aceasta mai dezvăluie și care este secretul longevității lui Badea la pupitrul emisiunii ”În gura presei” de la Antena 3, o producție TV care se apropie de două decenii de viață.

Mircea Badea, așa cum nu l-ați mai văzut, prezentat de Carmen Brumă

Pe Mircea Badea, omul de televiziune și comentatorul principalelor evenimente din politica internă și nu numai, îl cunoaștem foarte bine după intervențiile sale de la postul de știri al trustului Intact, dar mai ales după edițiile de la ”În gura presei”.

Pe omul Mircea Badea din viața de zi cu zi l-a prezentat partenera sa de viață, Carmen Brumă, într-un interviu acordat emisiunii Acces Direct. Aceasta spune despre realizatorul TV că este ”omul pe care oricine și l-ar dori” dată fiind loialitatea și sensibilitatea de care dă dovadă.

”Mircea e omul pe care oricine și l-ar dori, dacă vorbim de susținere, de loialitate. Este un tip cu o sensibilitate aparte și cu o inteligență ieșită din comun. Lucrurile astea, de multe ori, dacă nu stai să le privești cu atenție, pot fi privite ca o aroganță”, spune Brumă.

De ce nu s-a căsătorit Carmen Brumă cu Mircea Badea

Deși sunt împreună de la începutul anilor 2000, Carmen Brumă și Mircea Badea nu formează un cuplu și în acte. Frumoasa fostă prezentatoare recunoaște că nu s-a visat niciodată mireasă, iar Badea este omul care a înțeles-o, dat fiind faptul că și el simte la fel despre actul căsătoriei.

”Nu am avut niciodată fantasma asta. Eu, încă de când eram mică, nu m-am visat niciodată mireasă. Nu mi-a plăcut niciodată genul ăsta de exprimare a angajamentului. Nu am simțit această formalitate ca rezonând cu felul meu de a fi. Am găsit un om care simțea la fel.

Ani de zile, lumea nu mă întreba altceva: bună, de ce nu te măriți, bună, când te măriți? când faceți un copil? Mama mă întreba la fel. Mie nu-mi place ideea de nuntă în care să fiu mireasă. Eu sunt invitata perfectă. Prin absurd, dacă ar fi să fac nunta, aș semna ce e de semnat, aș merge la un restaurant, cofetărie, cu mama și tata, cu prietenii și atâta tot.

Chiar și Mircea a vrut să se asigure că chiar nu vrea. Mi-a spus, băi, te cer oricând, chiar o dată pe lună… S-a asigura el că așa e modelul, băi, nu vrea”, a spus Carmen.

Care e secretul relației dintre Badea și Brumă

Mai în glumă, mai în serios, Carmen Brumă spune că secretul relației excelente dintre ea și Mircea este faptul că cei doi nu se văd deloc seara. E și imposibil, dar fiind faptul că acesta are emisiune.

Modelul mai spune că, până să rămână însărcinată, nici nu a locuit cu Badea, relația lor fiind mult timp una neconvențională.

”Nu ne întâlnim niciodată seara. Uite,o regulă de bază într-o relație reușită. Ce faci seara: nu-l vezi pe partener decât la televizor.

Dacă Mircea își pune în cap să-l placi, nu ai nicio șansă, ești victimă sigură. Se vede asta și din faptul că are emisiune de peste 20 de ani.

Până să rămân însărcinată, noi nu am rămas împreună. De ce am fi stat? Am stat împreună doar din momentul în care a apărut Vlăduț. Nu am avut genul de relație tipică. Am fost de la început mai neconvențional și a funcționat foarte bine așa. Rețeta noastră de relație a funcționat, de aia e așa de lungă”, a mai spus aceasta.