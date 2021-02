Mircea Badea, bilet la pariuri cu câștig astronomic din trei meciuri. Câți bani poate câștiga realizatorul de emisiuni

Realizatorul emisiunii “În gura presei” de la Antena 3, Mircea Badea, poate câștiga joi seara o sumă uriașă de bani din doar trei meciuri. Cunoscut drept un împătimit al pariurilor, moderatorul a ales trei meciuri tentante dintre cele desfășurate astăzi în returul “șaisprezecemilor” din Europa League.

Ieri, Badea a împlinit 47 de ani, ocazie cu care mai mulți colegi și fosți colegi precum Adrian Ursu, Diana Tache sau Teo Trandafir l-au felicitat.

La finalul anului trecut, realizatorul de emisiuni și-a afișat public pe Facebook un bilet câștigător, acesta mizând 1000 de lei pe victoria lui Houston Rockets împotriva celor de la San Antonio Spurs.

Badea a mizat 2000 de lei pe trei meciuri: Ajax Amsterdan – OSC Lille, Rangers – Royal Antwerp și Șahtar Donețk – Maccabi Tel Aviv. Realizatorul a pariat că gazdele se vor impune în fiecare dintre aceste trei meciuri.

Câștigul potențial este de 14.274 de lei, ceea ce i-ar aduce un profit de peste 12.000 de lei, o sumă importantă chiar și pentru împătimitul parior.

“Da, știu, e un bilet descreierat. Foarte probabil n-o să iasă. Dar acum ajung acasă și am un pic de timp și am și buton de cash out”, a fost descrierea pozei postată de Mircea Badea pe Facebook.

Comentariile urmăritorilor nu au întârziat să apară, părerile fiind, ca de obicei, împărțite: unii considerând că este un bilet “verde”, în timp ce alții indicând meciul care consideră ei că îi vor strica planurile realizatorului:

“Ajax nu câștigă, retrage banii”

“Nu e deloc descreierat! Să fie verde!”

“Poate Ajax să fie ghimpele, dar în rest este ok”

“Ar fi mișto dacă iese.. un câștig bun, o să urmaresc rezultatele, de curiozitate…”

Personal, nu văd nicio problemă în a fi Verde acest bilet! Asta înseamna să ai cheag și să îți permiți să pariezi! Multă baftă!”

La momentul realizării știrii, Ajax conduce cu 1-0 pe Lille prin golul marcat de Davy Klassen, Rangers este la egalitate 1-1 cu Royal Antwerp, Alfredo Morelos a deschis scorul pentru scoțieni, iar Lior Refaelov a egalat pentru echipa belgiană. Șahtar și Maccabi Tel Aviv sunt la egalitate, 0-0.