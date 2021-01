Mircea Badea, iritat după atacul rasist la adresa lui Şumudică. ”Suntem mămăligi care se c**ă în fundul curții”

Realizatorul TV Mircea Badea a vorbit despre scandalul în care a fost implicat Marius Șumudică, fostul tehnician de la Gaziantep, numit ”țigan” în Turcia, comparându-l cu cel care a fost produs de arbitrul Sebastian Colțescu.

Erman Toroglu, 72 de ani, fost jucător și arbitru turc, acum analist TV în Turcia, a fost cel care a lansat un atac rasist împotriva antrenorului Marius Șumudică.

Arbitrul Sebastian Colțescu a generat un scandal uriaș în timpul jocului dintre PSG și Bașakșehir din Liga Campionilor, după ce a fost acuzat că l-a identificat pe Pierre Webo, oficial al echipei din Turcia, ca fiind ăla negru.

Reacția lui Mircea Badea după ce Șumudică a fost numit ”țigan”

Prezentatorul emisiunii ”În gura presei”, de la Antena 3 a reacționat dur după ce autoritățile din țara noastră și Federația Română de Fotbal nu s-au implicat la fel de prompt ca în cazul arbitrului român și a folosit și o remarcă jignitoare.

„Hai să începem cu ceea ce mi se pare cel mai important, de departe. Ne arată din nou cine suntem noi. Nu e o imagine deloc plăcută, dar reală. Poate avem o criză de identitate și ne întrebăm «Bă, dar cum suntem noi de fapt?» Uite cum suntem. Pe site-uri a mai fost știrea, la televizor nu prea am văzut-o. Stimați cetățeni, ce a spus Colțescu sau cum îl cheamă pe arbitrul vieții, despre penibilul ăla de pe bancă, care făcea panaramă și încălca regulamentul și trebuia sancționat, nu a fost rasism! Ce a făcut comentatorul turc la televiziune e rasism!

El a vrut să zică nasoale de Șumudică. A început să zică nasoale acceptabile, «E plin de figuri, joacă teatru» și, simțind nevoia să mai zică nasoale, a folosit o insultă clar rasistă: «Se comportă ca un țigan! E un țigan!». A folosit lucruri legate de rasă ca să zică rele! Asta e rasism! Colțescu a folosit cuvântul «negru» ca să identifice jucătorul. Era o comunicare între două persoane.

Asta s-a întâmplat în direct la televiziune. Când spui «Ești un țigan!» și asta e rasism. Am vrut să văd reacția oficialilor din România. Zero! Nu am văzut indignare! Când Colțescu a spus, a fost indignare în România. Oficialii FRF s-au pus în patru labe pentru ceva ce se întâmplase. M-am uitat să vadă dacă domnul Erdogan a zis ceva cu privire la treaba asta, că în cazul lui Colțescu a sărit imediat. M-am uitat să vad dacă s-a sesizat cineva, FIFA, UEFA, președintele. A fost în direct la televizor și a folosit trimiteri rasiste! În România nu a fost nici 0.0% din răspândirea pe care a avut-o știrea cu Colțescu.

Asta suntem noi! Nu o să fim niciodată altceva decât suntem, adică niște mămăligi care se c**ă în fundul curții. Atât suntem! De ce? De asta. La Colțescu, penibilul de pe bancă a avut tupeu și a vrut să obțină ceva, să fie erou, victimă. A jucat cartea rasismului. Eu nu-l cunosc pe Șumudică, dar mi se pare intolerabil așa ceva! Vreau să spun asta. Și că de aceea românii nu vor fi nimic altceva”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii lui.

Bilanțul lui Marius Șumudică pe banca lui Gaziantep

Marius Șumudică o antrena pe Gaziantep din iunie 2019. Timp de 51 de meciuri a stat antrenorul român pe banca echipei din Turcia. Cu Șumudică pe bancă, Gaziantep a bifat 20 de succese, 19 remize și 12 înfrângeri. Antrenorul român a dus-o pe fosta sa echipă până pe locul patru în campionatul din Turcia, la doar patru puncte de Besiktas, ocupanta primei poziții.

„Ce pot să spun? Fiecare reacționează în funcție de educație, de inteligență și de instruire. Celui care a făcut asta îi lipsește ceva”, a spus Mircea Lucescu după ce Marius Șumudică a fost numit ”țigan”.

”Este adevărat, am reziliat. Mâine seară o să vorbesc, după ce mă întorc în țară. O să pot să-mi spun of-ul. Dimineață îmi închei toate conturile cu ei. Mă simt ușurat mai degrabă”, a reacționat Marius Șumudică după ce s-a despărțit de Gaziantep.