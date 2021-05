Mircea Badea, ironii la adresa lui Nicușor Dan și a PNRR-ului: “Sigur planul e pe mâini bune, eu aștept să apară o manea”

Mircea Badea, realizatorul emisiunii “În gura presei”, a intervenit luni, în timpul emisiunii speciale moderată de Sabina Iosub, pentru a comenta în stilul caracteristic subiectele de actualitate, ironizându-i pe Nicușor Dan și spunând despre PNRR: “e pe mâini bune, aștept să apară o manea”.

Badea a avut în urmă cu o săptămână o emisiune în care a comentat o manea extrem de populară în acel moment, cântată de Loredana, Florin Salam, Jador și alți cântărești autohtoni cunoscuți.

Mai multe persoane au analizat Planul Național de Redresare și Reziliență, printre care și fostul președinte, care a fost extrem de critic în urmă cu câteva zile la adresa ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spunând despre acesta că nu înțelege nimic din PNRR.

“Am înțeles că e bine cu PNRR-ul, e pe mâini bune, niște specialiști se ocupă și e bine. Cred că toți românii se gândesc la PNRR, eu aștept acum și o manea despre asta.

Acuma și cuvântul reziliență este pleonastic după ce ai zis redresare, să te redresezi și apoi și reziliență, puteam să zicem doar redresare, gata, nene, am înteles.

Pare că suntem redresați, aud că e rău cu economia, dar văd mulți bani cheltuiți de cetățeni, atunci nu știu ce să zic. În primăvara trecută am zis că vom muri de foame, deja mă gândeam să îmi fac un stoc de conserve, am și făcut, mai am câteva. Mă gândeam să îmi fac chiar și un arc.

Și spuneam primăvara trecută, ia să vezi vezi cum o să fim ca în “Mad Max”, nu a fost deloc așa. Voi ați dat la Antena 3 acea coloană uriașă de mașini, acei oameni veneau de la înghiorlăiala de la mare, este o treabă absolut minoră la scală națională, nu cred că de acolo cresc cazurile.

Eu cumva nu văd unde sunt problemele cu bani, poate trăiesc într-o bulă, acesta fiind un cuvânt la modă și nu știu cum e în alte părți. Poate va veni la un moment dat”, a declarat Mircea Badea.

Mircea Badea despre Primarul Capitalei: “Se păzește suplimentar de coronavirus neducându-se la frizer”

“E posibil ca domnul Nicușor Dan să se păzească suplimentar de coronavirus și să nu se ducă la frizer, a spus că poate anul acesta nu se mai tunde, poate frizerul dânsului nu s-a vaccinat.

Eu mă tund de un an de zile singur și cred că e din ce în ce mai bine. Nu am pregătit absolut nimic pentru această seara, eu doar mă uit la actualitate, mă mai uit și o comentez. Noi, oamenii, asistăm neputincioși la propria noastră viață”, a adăugat realizatorul TV